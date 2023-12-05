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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израиль заявил о начале третьей фазы боевых действий в секторе Газа
Здесь главное, чтобы не случилось сдвига фаз.

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Несмотря на то, что основное внимание на себя в российском сегменте СМИ вернул конфликт на Украине — и это совершенно правильно, поскольку он нас касается напрямую, да и в плане масштабов и влияния на мир именно боевые действия на Украине остаются главными на планете на сегодняшний день — операция Израиля в секторе Газа против радикального движения ХАМАС продолжается. Так, сегодня начальник генштаба Армии обороны Израиля (АОИ, ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил о переходе вооружённых сил страны к третьей фазе наземной операции в Газе.

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Под третьей фазой Халеви подразумевает окружение района Хан-Юниса на юге сектора и продолжение стягивания кольца вокруг одноимённого с сектором города Газа. Вместе с тем ЦАХАЛ продолжает занимать опорные пункты ХАМАС.

Напомним, что несколько дней назад боевые действия в секторе Газа возобновились после кратковременного перемирия, призванного обменять заложников. Надежды многих на то, что перемирие удастся трансформировать в дипломатическое решение конфликта и, в конце концов, прочный мир, не сбылись.

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Эскалация конфликта в секторе Газа произошла 7 октября после беспрецедентной по своим масштабам и жестокости террористической акции со стороны ХАМАС, итогом которой стало, по сути, объявление Израилем данному радикальному движению войны на уничтожение. Пока что, впрочем, Израиль отличился разве что в нанесении ущерба мирным гражданам сектора Газа, которых за два месяца конфликта погибло уже значительно больше, чем на Украине за 22 месяца российской специальной военной операции. К вопросу о том, почему действия России — это именно СВО с целью минимизации ущерба гражданскому населению Украины.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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