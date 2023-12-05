По различным позициям в 2, в 3 и даже в 5 раз.

Хотя технически 2023 год ещё не закончился, но данное событие уже не за горами, а военная промышленность России вышла на столь впечатляющий уровень производства, что делать выводы можно уже сейчас. Статистикой роста выпуска военной продукции поделился сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин в рамках заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

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Согласно имеющейся у Мишустина информации, в России за 2023 год в несколько раз возрос выпуск продукции военного назначения. Так, с января по ноябрь текущего года включительно втрое увеличился выпуск бронетехники, почти втрое — автомобильной военной техники, в два раза наращен выпуск авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов. Наиболее драматичный рост — более чем в пять раз — наблюдается в сегменте выпуска техники связи, средств поражения (по сути, боеприпасов и ракет), а также средств разведки и ведения радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем втрое увеличено производство средств бронезащиты для личного состава, а также решены проблемы с обеспечением военнослужащих военной экипировкой и полевой формой.

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На сегодняшний день, заявил Мишустин, в целях выполнения оборонных заказов работают 360 предприятий, дополнительно привлечены порядка 520 тысяч сотрудников, а также введены в эксплуатацию примерно 37 тысяч единиц оборудования. Благодаря столь серьёзной мобилизации промышленности оборонные заказы, отметил председатель правительства, удаётся выполнять с опережением графика.