И это несмотря на все меры по сдерживанию его хотя бы в минимально приемлемых рамках.

Несмотря на то, что в России чуть ли не каждый день рассказывают об импортозамещении, в реальности среднестатистический потребитель видит его разве что в сегменте продуктов питания. Остальные товары народного потребления — от портативной электроники и в массе своей бытовой техники до автомобильных запчастей и в целом импортных автомобилей — как завозились из-за рубежа за валюту, так и продолжают это делать. Как следствие, ослабление рубля напрямую влияет на общий уровень инфляции, поэтому ничего позитивного в постоянной флуктуации национальной валюты даже несмотря на все меры по её минимизации нет и быть не может.

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И вот, после примерно полутора месяцев укрепления, пиком которого стал курс доллара, равный примерно 88 рублям, с прошлой пятницы и по сегодняшний день возобновился обратный негативный процесс. Официальный курс доллара на завтрашний день составил 91,58 рублей, а официальный курс евро — 99,13 рублей.

В Центральном банке ослабление рубля регулярно связывают с восстановлением экономической активности населения после её резкого спада в течение большей части 2022 года, за счёт чего, собственно, рубль в прошлом году и укреплялся до рекордных за последние 9 лет значений.

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Как мы уже неоднократно писали, ссылаясь на экспертов в области экономики и финансов, оптимальным курсом национальной валюты является примерно 65—75 рублей за одного вечнозелёного президента США. При таких значениях, полагают эксперты, соблюдается баланс интересов как экспортёров, так и импортёров, от деятельности которых в значительной степени зависит уровень благосостояния населения. Текущий курс сильно бьёт по интересам импортёров, поскольку их продукция теряет конкурентоспособность.