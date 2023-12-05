Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль вновь перешёл к заметному ослаблению после полутора месяцев укрепления
И это несмотря на все меры по сдерживанию его хотя бы в минимально приемлемых рамках.

реклама

Несмотря на то, что в России чуть ли не каждый день рассказывают об импортозамещении, в реальности среднестатистический потребитель видит его разве что в сегменте продуктов питания. Остальные товары народного потребления — от портативной электроники и в массе своей бытовой техники до автомобильных запчастей и в целом импортных автомобилей — как завозились из-за рубежа за валюту, так и продолжают это делать. Как следствие, ослабление рубля напрямую влияет на общий уровень инфляции, поэтому ничего позитивного в постоянной флуктуации национальной валюты даже несмотря на все меры по её минимизации нет и быть не может.

реклама

И вот, после примерно полутора месяцев укрепления, пиком которого стал курс доллара, равный примерно 88 рублям, с прошлой пятницы и по сегодняшний день возобновился обратный негативный процесс. Официальный курс доллара на завтрашний день составил 91,58 рублей, а официальный курс евро — 99,13 рублей.

В Центральном банке ослабление рубля регулярно связывают с восстановлением экономической активности населения после её резкого спада в течение большей части 2022 года, за счёт чего, собственно, рубль в прошлом году и укреплялся до рекордных за последние 9 лет значений.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как мы уже неоднократно писали, ссылаясь на экспертов в области экономики и финансов, оптимальным курсом национальной валюты является примерно 65—75 рублей за одного вечнозелёного президента США. При таких значениях, полагают эксперты, соблюдается баланс интересов как экспортёров, так и импортёров, от деятельности которых в значительной степени зависит уровень благосостояния населения. Текущий курс сильно бьёт по интересам импортёров, поскольку их продукция теряет конкурентоспособность.

#россия #финансы #экономика #курс валют
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Арестович* заявил, что единственный способ завершения конфликта на Украине — это «глобальные переговоры» между Западом и Россией
Россия и Иран подписали декларацию о противодействии санкциям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
42
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
3
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
58
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
25
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
7
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
8
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
3
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
17:39
Ну значит хозяева нейросетей будут сдавать цифровых программистов задорого🙂🙂🙂🙂 Бесплатно ИИ не будет точно Тот же чат ГПТ или чего там будет, монетизнут люто, плюс санкции + ... в общем, был такой...
Reuters: ИИ не станет отнимать вашу работу, но обязательно повлияет на снижение заработной платы
Weismar
17:39
Этот тест говорит о том что 12100 не только на ядро быстрее, но и в многопотоке https://www.cpubenchmark.net/compare/4687vs3737/Intel-i3-12100-vs-Intel-i5-10400 И этот https://cpu.userbenchmark.com/C...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Артём Николаев
17:36
Проблема щиткойнов в том, что у них очень низкая сложность. Эфир со своим петахешем впитывал всё, что выпускала индустрия. А тут может зайти один промышленный майнер и всё убить за несколько дней.
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
Дмитрий Зяблов
17:33
Да её ломанут сразу для ПК, играть только школота тепличная и будет
GTA VI не выйдет на ПК — фанаты игры вынуждены покупать консоли
Руслан Знамов
17:32
на ядро быстрее, на все ядра слабее ...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Дмитрий Зяблов
17:29
Да разрабы уже сказали что выйдет на ПК, позже только., всё как всегда, но покупать нафиг надо, из-за мультика? Оно мне не надо, взломают, сюжетку пощупать, да и удалить, гигов 200 небось будет весить...
GTA VI не выйдет на ПК — фанаты игры вынуждены покупать консоли
Чaтo-Б0t
17:26
Т.е. Люсильда подтвердил, что Некроина - объект мировой политики, но никак не субъект. Прелестно!
Арестович* заявил, что единственный способ завершения конфликта на Украине — это «глобальные переговоры» между Западом и Россией
Чaтo-Б0t
17:24
Очередное блохерское взбздо, рекламирующее "поле чудес в стране дураков".
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
Дмитрий
17:22
самое смешное что у некоторых он ваще не пришел даже 23H2
«Защитник» может быть причиной снижения производительности у некоторых пользователей Windows 11 23H2
Дмитрий Зяблов
17:22
А почему будущих хряковояк на улицах на стране 404 отлавливают? Почему щиры захистники сваливают из военкоматов через окна? Да и с территории бывшей УССР за бугор? Контрнахрюк почему не продолжается? ...
Российская армия нанесла ряд ударов в ночь с 4 на 5 декабря
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем