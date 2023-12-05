Заявлено об уничтожении и перехвате 41 БПЛА самолётного типа.

Не секрет, что боевые действия на Украине стали первым конфликтом в истории человечества, в рамках которого стали в циклопических количествах применяться беспилотные летательные аппараты различных размеров и выполняющие разные функции. Дроны осуществляют разведку, а также используются непосредственно для нанесения огневого поражения противника. ВС РФ наносят массированные удары с применением беспилотников по военным объектам Украины каждую ночь; ВСУ же могут позволить себе осуществлять похожие действия лишь время от времени — по мере накопления соответствующих средств поражения.

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И вот, буквально только что Минобороны России двумя сообщениями подряд известило всех интересующихся о том, что сегодня ночью средствами противовоздушной обороны была «пресечена попытка» удара беспилотниками самолётного типа со стороны Украины. Целью удара явно были объекты на территории Крымского полуострова: согласно официальному сообщению оборонного ведомства, в общей сложности были уничтожены 26 беспилотников, а ещё 15 — перехвачены. Скорее всего, под перехватом подразумевается подавление БПЛА с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

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Поражение целей осуществлялось над территорией Крыма, а также над акваторией Азовского моря. Откуда запускались беспилотники, раз они смогли преодолеть явно защищённый системой ПВО сухопутный коридор и оказаться над Азовским морем, не уточняется. Сейчас это наиболее важный вопрос во всей данной истории.