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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили, что Россия активно пополняет запасы ракет
А нанесение ударов пока полностью делегировали «Гераням»,

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Вот уже на протяжении нескольких месяцев ВС РФ не наносили не то что массированных, а хоть каких бы то ни было в принципе ракетных ударов по территории Украины. Если в прошлом году данное обстоятельство в Киеве связали бы со сказкой об истощении запасов ракет, то сейчас решили выдвигать более реалистичные гипотезы, в которые хоть кто-нибудь поверит. Так, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ сейчас активно восполняют запасы ракет.

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По словам Игната, российские оборонные заводы продолжают активно выпускать ракетные средства поражения, но поскольку отказаться от своей стратегии истощения украинского потенциала ВС РФ не могут, то задача по нанесению ударов была полностью делегирована дронам-камикадзе «Герань-2», которые на Украине из соображений поддержания ложного «нарратива» продолжают называть «Шахедами», веря в то, что они поступали и продолжают поступать из Ирана, хотя уже все знают, что у «Гераней» и «Шахедов» отличаются не только «начинки», но и общая конструкция, да и что производятся они уже давно в России.

С какой целью ВС РФ осуществляют накопление ракет, спикер ВС ВСУ не знает, но допускает, что удары по энергосистеме Украины будут возобновлены. Зачем России делать это сейчас, хотя возможность уничтожения всей украинской энергетики всерьёз и надолго имелась и прошлой осенью, но не была использована, естественно, никто не спросил.

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По подсчётам Игната, сейчас в распоряжении ВС РФ порядка 870 ракет «Калибр», «Кинжал», «Искандер», Х-22, Х-555 и Х-101 вместе взятых. Откуда берутся эти сведения, не уточняется. Возможно, оттуда же, откуда в прошлом году рассказывали про «2—3 залпа, и всё».

#россия #украина #политика #боевые действия
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