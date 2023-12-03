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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подоляк признал тотальную зависимость Украины от западных поставок вооружений
Украина сама не может выйти на паритет с РФ, признаёт советник главы Офиса президента.

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Что-то последнее время из Киева звучит признание одной объективной реальности за другой. То главком ВСУ Залужный заявит, что Украину в конфликте на истощение спасёт, по сути, только чудо и революция в вооружениях, то мэр Киева Кличко начнёт обвинять Зеленского в том, каких он дров наломал. Даже мелкие пешки — и те набираются смелости в том, чтобы начать говорить правду, которую и так все разумом прекрасно понимают, но сердцем до недавних пор принять были не готовы.

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Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ заявил, что страна может идти «до конца», но только в том случае, если этот путь она будет идти совместно с коллективным Западом. Самостоятельно обеспечить себя необходимым количеством вооружений, не говоря уже о том, чтобы раскочегарить военное производство до сопоставимого с российским уровня, Украина, отметил Подоляк, попросту не в состоянии.

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Отметим, что сегодня никто не скрывает двух объективных фактов. Первый: по меньшей мере половина государственного бюджета Украины обеспечивается за счёт западных финансовых вливаний. Второй: с военным снабжением всё ещё драматичнее — за редчайшим исключением вроде кустарного производства FPV-дронов все военные поставки на Украину идут с Запада. Нетрудно догадаться, что произойдёт, если Киев решат списать его же собственные кукловоды.

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