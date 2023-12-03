Дедолларизация должна идти, причём семимильными шагами. Это кощеева игла.

Доля расчётов в национальных валютах между государствами Азии, глобального Юга и Россией увеличиваются, причём порой весьма драматично: например, между РФ и Китаем товарооборот уже на 95 % осуществляется в национальных валютах. Катализатором этого полностью меняющего мировой порядок изменения является группа БРИКС, которая с 1 января 2024 года станет вдвое крупнее и вберёт в свой состав ещё несколько крупных экономик Африки и Ближнего Востока.

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И вот, именно увеличение доли расчётов в национальных валютах является одним из основных приоритетов председательства России в данном экономическом объединении в следующем году. Об этом гласит соответствующее заявление российского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, что со следующего года в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) войдут Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Предложение по настоянию президента Бразилии Лулы да Силвы было дано и Аргентине, но избранный аргентинский президент-популист и его команда уже заявили, что вступать в БРИКС страна не станет. Впрочем, тем лучше для БРИКС: столь нестабильная экономика в объединении, стремящемся к созданию альтернативной финансовой системы, не нужна. Как говорится, наше дело предложить, а ваше — отказаться.