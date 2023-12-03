Это что, попытка делать хорошую мину при плохой игре?

Американские функционеры столь сильно уверовали в свою собственную практически ни на чём сегодня уже не зиждущуюся исключительность, что уже ничего не скрывают и фактически прямым текстом говорят, что именно они ответственны за продолжающийся кризис на Украине. Как заявил сегодня глава Минобороны США Ллойд Остин, Вашингтон на Ближнем Востоке и на Украине столкнулся с «вызовом» так называемому миру, основанному на правилах, и, как следствие, США «не позволят» ХАМАС и России одержать победу.

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По мнению Остина, эти происходящие сейчас два события несут угрозу единству «союзников», и США должны не позволить «нашим врагам ослабить или разделить нас». Далее от шефа Пентагона последовало политическое клише, согласно которому США якобы являются самой могущественной державой на планете, способной одновременно выполнять сразу несколько задач. Подразумевается одновременно поддержка и Украины, и Израиля.

Так уж сложилось, что слова Остина не соответствуют реальности. Во-первых, беспрецедентная поддержка Украины не привела ни к одному из планов США: так называемое контрнаступление полностью провалилось, что уже подтверждают даже обитающие максимально далеко от объективной действительности западные комментаторы. Во-вторых, одновременно поддерживать сразу два конфликта столь высокой интенсивности США объективно не в состоянии: запасы артиллерийских боеприпасов закончились ещё этим летом, а выйти на уровень производства, соответствующий нынешнему российскому, за океаном рассчитывают не раньше, чем через несколько лет — а к тому моменту ситуация на Украине, как вы понимаете, уже очень сильно изменится. В-третьих, у действующей администрации закончились аргументы, по которым Конгресс должен одобрить выделение Украины финансовой «помощи» более чем на 60 миллиардов долларов: соответствующий проект бюджета принять всё никак не могут.

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Наконец, чтобы позволять себе заявления в духе «мы не позволим», за словами должны стоять определённые реальные возможности. Коих нет и не предвидится. Свои собственные войска посылать на Украину США справедливо опасаются, генсек НАТО твердит о необходимости избежать прямого столкновения с РФ, а больше никто и никаким способом вектор движения текущего конфликта на Украине не изменит.