Военная промышленность подтверждает статус раскочегаренной на всю катушку.

Текущий год стал годом значительного увеличения суперсовременной части российского боевого авиапарка: госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой весь отечественный оборонно-промышленный комплекс, регулярно оповещает о передаче в войска новых самолётов Су-35, Су-57, Су-34 и Су-30СМ2. О последних сегодня и пойдёт речь.

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Именно о передаче в войска партии новых самолётов Су-30 наиболее современной модификации СМ2 и сообщил сегодня «Ростех». Согласно комментарию госкорпорации, в модернизированной версии Су-30 применяется современная авионика, увеличена дальность обнаружения и распознания воздушных целей, внедрена поддержка передовых высокоточных вооружений для нанесения ударов по любым целям: и в воздухе, и на земле, и на море.

Следует помнить, что практически вся номенклатура российской боевой авиации так или иначе участвует в специальной военной операции, по итогам которой в авиационную технику уже сейчас вносятся изменения с учётом полученного опыта. В конце концов, отечественной авиации, войскам в целом и военной промышленности за последние 80 лет ещё не приходилось участвовать в конфликте столь высокой интенсивности против оппонента, снабжаемого и финансируемого всем блоком НАТО. На сегодняшний день арсеналы западных стран, исключая, конечно же, США, порядком опустели, из-за чего у многих здравомыслящих западных политиков возникает панический вопрос: если вдруг что, чем сами защищаться будем?

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Впрочем, данный вопрос их тревожить не должен. Итогом специальной военной операции должно стать возвращение к предложенному Россией США проекту договора о новой архитектуре безопасности в Европе.