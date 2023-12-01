И будет увеличиваться и далее. Соответствующий указ подписан сегодня и вступает в силу сегодня же.

Ещё в прошлом году российское политическое руководство, поняв наконец-то, что договариваться с коллективным Западом на равноправных условиях бесполезно, поскольку там не хотят ни слышать, ни слушать, приняло решение о поэтапном увеличении численности вооружённых сил России. Процесс идёт согласно плану, и вот, сегодня президентом был подписан Указ об увеличении предельной численности ВС РФ на 170 тысяч военнослужащих — до 1,32 миллиона военнослужащих. Общая же штатная численность ВС РФ будет увеличена до 2,2 млн человек. Как нетрудно догадаться, примерно 900 тысяч из них не являются военнослужащими, а относятся больше к техническому персоналу.

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Как отметило Минобороны, наращивание численности вооружённых сил происходит за счёт добровольно поступающих на службу по контракту граждан: «существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено».

Причина, по которой Россия наращивает армию, вполне очевидна: рост угроз на фоне проведения специальной военной операции и продолжения политики расширения блока НАТО. Согласно информации МО РФ, Североатлантический альянс продолжает наращивать объединённые вооружённые силы на восточном фланге — поблизости от российских границ — и развёртывает на нём дополнительные средства противовоздушной обороны и ударные вооружения. Кроме того, США планируют до начала 2026 года заменить двести морально устаревших атомных авиабомб, размещённых в Европе и Турции, на современные высокоточные версии.

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В связи со всем вышеперечисленным МО РФ считает наращивание вооружённых сил России адекватной реакцией. Рост численности ВС РФ будет продолжаться и дальше: по плану, количество военнослужащих в вооружённых силах должно составить 1,5 млн человек.