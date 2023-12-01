Зачем эта организация нужна без РФ как без ключевого игрока в Европе?

Во время тотального антироссийского «угара», когда страны коллективного Запада стремились исключить Россию отовсюду, откуда только могли, речь заходила в том числе о возможном исключении страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Понятно, что ни безопасности, ни сотрудничества в Европе без мнения Москвы быть не может, поэтому Россия остаётся в Организации, и, более того, разговоры о гипотетическом исключении России из неё давно уже затихли.

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И вот, сегодня действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи, являющийся главой МИД Северной Македонии, назвал дискуссию на тему исключения России из Организации «исчерпанной». По словам Османи, в ОБСЕ имеются разные мнения по всем вопросам, поэтому система, по которой допускается исключение членов Организации путём голосования «консенсус минус один», означающий, что государство исключается из состава ОБСЕ общим голосованием, но без учёта голоса исключаемой страны, сегодня уже не работает и работать не может.

Как справедливо отметил Османи, ОБСЕ создавалась как платформа для объединения сторон с разными мнениями и для обеспечения диалога между ними.

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Понятно, что истерические действия западных стран к прогрессу в разрешении украинского кризиса не привели, не приводят и не приведут в будущем. Решение у этого конфликта только одно: признание реалий и выполнение требований России. И чем дольше Запад заставляет Киев «думать», тем жёстче будут эти условия.