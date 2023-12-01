Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Председатель ОБСЕ назвал «исчерпанными» разговоры об исключении России из данной организации
Зачем эта организация нужна без РФ как без ключевого игрока в Европе?

реклама

Во время тотального антироссийского «угара», когда страны коллективного Запада стремились исключить Россию отовсюду, откуда только могли, речь заходила в том числе о возможном исключении страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Понятно, что ни безопасности, ни сотрудничества в Европе без мнения Москвы быть не может, поэтому Россия остаётся в Организации, и, более того, разговоры о гипотетическом исключении России из неё давно уже затихли.

реклама

И вот, сегодня действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи, являющийся главой МИД Северной Македонии, назвал дискуссию на тему исключения России из Организации «исчерпанной». По словам Османи, в ОБСЕ имеются разные мнения по всем вопросам, поэтому система, по которой допускается исключение членов Организации путём голосования «консенсус минус один», означающий, что государство исключается из состава ОБСЕ общим голосованием, но без учёта голоса исключаемой страны, сегодня уже не работает и работать не может.

Как справедливо отметил Османи, ОБСЕ создавалась как платформа для объединения сторон с разными мнениями и для обеспечения диалога между ними.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Понятно, что истерические действия западных стран к прогрессу в разрешении украинского кризиса не привели, не приводят и не приведут в будущем. Решение у этого конфликта только одно: признание реалий и выполнение требований России. И чем дольше Запад заставляет Киев «думать», тем жёстче будут эти условия.

#обсе
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лавров: Россия не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
20
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
51
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
22
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
3
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
9
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
31
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
7
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
15
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
1

Сейчас обсуждают

Stanislav_i
21:19
Блин, придется же смотреть. Развели ажиотаж, понимаешь, как теперь не составить собственное мнение об этом бандитском безобразии. А еще, не дай бог, интересно окажется...
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
Иван Кулагин
21:11
Кто-нибудь расскажите ему про RetroArch
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
ЧatoБoт
21:10
Как по-французски будет "отсосамба", жабоеды?
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
[ AtoM ]
21:09
просто ты лох, телек в кредит брал позорище)))
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
ЧatoБoт
21:08
>российские самолёты Ан-124 «Руслан» Где-то сейчас от горького горя захныкали маленькие голодные и холодные некроинцы.
Стали известны сроки испытаний российского авиадвигателя ПД-35
DonCarleone
21:06
Когда зе это подтвердит?
Арестович* подтвердил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом весной 2022 года были сорваны
Alex Koshik
21:04
Вот это достижение! Надо было потратить на это более десятка лет, красавцы!
Apple наконец-то добавила настраиваемые звуки оповещений в iOS 17.2
ALFik
21:01
bg3 это скорее образец для подражания в качестве выпускаемых сейчас игр.
Baldur’s Gate 3 получила пятый патч с масштабным эпилогом и улучшениями производительности
Alex Koshik
21:01
Мне вот интересно, а что может постоянно гореть, чтоб выжечь дисплей? Надо, наверное, поехать от Владивостока до Москвы, не выключая навигатор. Остальное постоянно меняется, даже в верхней панели, вре...
В последнем обновление Samsung Galaxy S23 отсутствует технология сдвига пикселей
Павел Пономарёв
21:00
Они их создают в одно время, а выпустить могут в разное, для поднятия бабла
Тестировщик Capcom обнародовал первые детали ремейка Resident Evil CODE: Veronica
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем