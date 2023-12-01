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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев рассказал, сколько военнослужащих заключили контракт с МО РФ с начала года
План уже выполнен.

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С начала этого года российское руководство после шоковой для многих частичной мобилизации, из-за которой из страны выехали, по разным подсчётам, от нескольких сотен тысяч до миллиона с лишним человек, решило больше не повторять подобную ошибку, прекрасно понимая, что экономика и деньги — кровь любого вооружённого конфликта, и на ровном месте терять тех, кто эту экономику обеспечивает, неправильно. Как итог, с 1 января текущего года МО РФ принимает добровольцев, желающих подписать контракт, и по состоянию на сегодняшний день их уже удалось набрать свыше 452 тысяч человек.

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Соответствующей информацией поделился сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев.

Дополнительно Медведев положительно охарактеризовал усилия региональных властей страны по доукомплектованию поступающих на службу в интересах объединённой группировки войск.

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Ранее сообщалось о том, что план до конца года — набрать 450 тысяч добровольцев. Таким образом, на сегодняшний день план уже выполнен, и, учитывая, что ежедневно контракт с Минобороны подписывают порядка 1 600 человек, логично предположить, что значение в полмиллиона будет достигнуто до конца текущего года. Необходимо понимать, что принятые сегодня военнослужащие будут готовы с точки зрения обучения лишь в лучшем случае через полгода, а то и через год. В целом необходимо помнить, что МО РФ озвучило задачу по увеличению общей численности российской армии примерно в полтора раза — до полутора миллионов человек личного состава с соответствующим количеством техники. Решение вызвано ростом напряжённостей и угроз на российских границах — в первую и в последнюю очередь на западе страны.

#армия
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