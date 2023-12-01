Но это, дескать, не повод уменьшать поддержку Киева, а наоборот.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в числе тех функционеров, кто всеми силами продолжают продавливать явно нерабочую программу поддержки Украины и наложения на Россию всё новых и новых вызывающих уже только смех «пакетов санкций». Реальность демонстрирует, что действия США и Евросоюза не приводят к желаемым ими результатам, а только наоборот: ставят ЕС во всё более трудное положение, выбраться из которого будет если не невозможно, то запредельно сложно.

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И вот, госпожа фон дер Ляйен наконец-то признала, что для ВСУ сейчас сложилась «очень непростая» ситуация, но это, считает глава ЕК, не повод отворачиваться от Украины и сокращать её поддержку. Наоборот, считает руководитель Еврокомиссии, это означает лишь то, что поддержку Украины нужно увеличивать. Вместе с тем фон дер Ляйен свято верит в то, что Евросоюз в 2024 году сумеет выйти на производство одного миллиона артиллерийских снарядов в год.

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То, что миллион снарядов в год, даже если представить себе, что на такие масштабы Евросоюз каким-то необъяснимым чудом действительно выйдет, учитывая постоянно дорожающие энергию и ресурсы, в условиях интенсивности конфликта на Украине это примерно на 1—1,5 месяца боевых действий, фон дер Ляйен, естественно, доложить забыли; ведь главное — это крупное число, которое должно убедить евродепутатов в том, что сила на стороне Евросоюза. Вот такими категориями мыслят нынешние европейские руководители, работающие не по профессии.