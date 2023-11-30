Как-то слишком много от «демократии» просите.

Последнее время спонсоры Украины слишком уж активно и очевидно склоняют Киев к проведению выборов даже в условиях боевых действий. Причина, по которой это происходит, понятна: вектор движения конфликта очевиден, и препятствием, которое стоит на пути к спасению коллективным Западом своего лица посредством договора с Россией, является действующая оторванная от реальности украинская власть, которую Вашингтон и Лондон очень хотят сменить на более покладистую и договороспособную.

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В Киеве понимают, что «партнёры» намерены бросить их «под автобус», после чего их судьба будет совсем незавидной, поэтому вцепились во власть зубами. Сегодня даже все фракции в Верховной раде Украины подписали документ, из которого следует, что никаких выборов — ни парламентских, ни президентских — в стране не будет до полного окончания конфликта. Более того, первые выборы в стране, исходя из документа, намереваются провести не раньше, чем через полгода после снятия военного положения. Соответствующей информацией поделилось украинское издание «Страна.UA».

Необходимо понимать, что с логической точки зрения действия украинских властей вполне понятны: о каких выборах может идти речь, когда огромная часть населения находится за рубежом (в том числе в России) в статусе беженцев, другая часть участвует в боевых действиях, где осуществление волеизъявления в принципе невозможно. И это мы не говорим о людях, которые теперь живут в новых регионах России. В общем, проведение выборов на Украине действительно технически почти невозможно, а Зеленский может оставаться на своём посту и после формального истечения срока полномочий — с приставкой «и.о.».

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Теперь очень любопытно узнать, как к данному известию отнесутся спонсоры Украины, за счёт которых обеспечивается половина украинского бюджета и практически 100 % военных поставок. Ведь, как известно, решает тот, кто платит.