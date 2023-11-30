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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме признали, что «будет очень трудно» поддерживать Украину без выделения дополнительных денег
Ничего себе. А что ещё скажете? Вода мокрая, небо голубое, а трава зелёная?

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В прошлом и текущем году Соединённые Штаты были ключевым спонсором всего, что сейчас так или иначе функционирует на Украине: именно за деньги американских налогоплательщиков сейчас обеспечивается половина украинского бюджета и вся номенклатура поставляемых вооружений. Признают это как в самих США, так и непосредственно в Киеве. Зависимость от западной помощи тотальная, и сейчас в американском Конгрессе настоящая борьба за то, чтобы пропихнуть в проект бюджета на следующий год помощь Украине в размере более чем 60 миллиардов долларов.

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Пока что Конгресс, в котором большинство голосов сформировалось у республиканцев, противится бессмысленным растратам средств, и в Белом доме регулярно по этому поводу бьют в набат. В частности, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если американский парламент не согласится выделить новую финансовую помощь, то США будет «очень трудно» оказывать поддержку Украине в наступающем 2024 году.

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Казалось бы, прописные истины: нет денег — нет помощи, но Кирби счёл необходимым это произнести вслух: время выходит, финансирование нужно максимально быстро. По какой причине США должны оплачивать сопротивление Украины российской специальной военной операции, господин Кирби внятно объяснить, конечно же, не может. Максимум, на что хватает американских неоконсерваторов — это на мантру «это в наших интересах, иначе Россия пойдёт на Европу, и тогда нам придётся впрягаться в конфликт». В общем, воспринимать этих деятелей всерьёз с каждым днём становится всё сложнее.

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