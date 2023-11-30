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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Избранное правительство Аргентины уже открыто говорит об отказе от вступления в БРИКС
Страны-члены БРИКС облегчённо выдохнули: столь нестабильный член организации точно не нужен.

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Казалось бы, когда страны БРИКС по настоянию президента Бразилии Лулы да Силвы пригласили Аргентину присоединиться к данному экономическому объединению, Буэнос-Айрес должен был воспринять это предложение как манну небесную: за счёт углубления партнёрства с крупнейшими экономиками мира Аргентина могла хотя бы попытаться выбраться из бесконечной череды кризисов и дефолтов. Но нет: избранное новое руководство во главе с избранным президентом Хавьером Милеем избрало курс на Запад и отказ от сотрудничества со странами БРИКС.

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Формально пока Аргентина не отказывалась от вступления в данное объединение, но сегодня будущая глава МИД страны Диана Мондино на своей страничке в X (экс-Twitter) сообщила, что Аргентина не вступит в БРИКС.

Как вы понимаете, госпожа Мондино озвучила позицию будущего руководства Аргентины, которое вступит в свои должности уже в декабре этого года, успев наворотить дел и отменить целый ряд ранее достигнутых договорённостей.

Что же до БРИКС, то, на самом деле, данному объединению от отказа Аргентины в него вступать можно только облегчённо выдохнуть: экономически слабые соратники странам-членам БРИКС не нужны, поскольку они будут тянуть данный экономический блок на дно, позволяя пропагандистам паразитировать на теме «БРИКС? Успешен? Да посмотрите на Аргентину!». К сожалению, подобные штампы неплохо работают и могут негативно повлиять на дальнейшее расширение данной организации.

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Напомним, с 1 января 2024 года БРИКС расширится в два раза: к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия, Египет и Иран.

#экономика #брикс #аргентина
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