Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили о дефиците электроэнергии
Во всём якобы виноваты погодные условия, но реальность все понимают.

реклама

Энергосистема Украины после прошлогодней российской ракетно-беспилотной кампании дышит на ладан и худо-бедно держится только по той простой причине, что энергоёмких производств в стране не осталось, а огромная часть населения либо выехала в качестве беженцев, либо теперь проживает в новых регионах РФ. Украинские энергетики ещё летом предупреждали о том, что с наступлением холодов и с уменьшением светового дня ситуация будет ухудшаться, но так уж получилось, что деньги, выделенные на восстановление энергосистемы, было решено потратить на куда более интересные цели. Как итог, сегодня компания «Укрэнерго» заявила о дефиците энергии в системе.

реклама

В качестве причины образовавшегося дефицита «Укрэнерго» назвало рост потребления, вызванный непростыми погодными условиями, резкое подключение потребителей из наиболее пострадавших от разгула стихии регионов, а также невозможностью электростанций обеспечить все потребности населения.

Согласно комментарию украинской энергетической компании, некоторые энергоблоки на ТЭЦ/ТЭС ещё ремонтируются, а солнечные панели не могут работать ввиду облачности и короткого светового дня.

В связи со всем вышесказанным «Укрэнерго» призвало экономить электроэнергию и расходовать её только на самые основные цели, отложив использование мощных приборов на вечернее и ночное время суток.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя формально речь идёт непосредственно о сегодняшнем дне, но реальность такова, что проблема с энергоснабжением будет нарастать с каждым днём по причине наступления в стране климатической зимы. К чему в такой ситуации приведёт гипотетическое возобновление российских ракетных ударов по энергообъектам Украины, пожалуй, пояснять не нужно: ответ очевиден. Разве что пока нет ни одного реального признака готовности ВС РФ к возобновлению ударов. Если бы в этом была необходимость, то деэлектрификация была бы осуществлена ещё в прошлом году без особых проблем.

#экономика #энергетика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Иран закупит у России вертолёты Ми-28 и истребители Су-35
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вопросы вступления Украины в ЕС
Путин: Россия быстро слезает с западной технологической «иглы»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
71
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
13

Сейчас обсуждают

Voodoo People
22:08
Ворчливый постаревший пенсионер. Был бы помоложе лет на 10 ценил бы графоний в новый играх и залипал бы как раньше. Старость не радость, видимо другие расходы давят:)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Джон Коннор
22:03
Лучше с торрента скачать, чем долбанный лаунчер Юбисофта устанавливать
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
Павел
22:01
По голове твоей прилетело в детстве судя по всему, раз не можешь отличить ракету от дрона😄
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Tankist38
22:01
По цене дороже 5800X3D с алика.
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Tankist38
21:58
Какие 300 баксов, алло! 5800X3D на алике за такую сумму, а то и дешевле уже отдают! Вы там перекурили что-ли? 5800X3D уже давно не стоит 449 американских рублей. Уже даже 7800X3D столько не стоит.
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Антонио в ужасе
21:58
fps/price считают только наглухо конченные идиоты.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Антонио в ужасе
21:57
я тоже геймер в некотором смысле, давай играть в доктора
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Bearcub
21:56
Никто. Он действительно такой.
Глава МИД Украины назвал ВСУ «сильнейшей» армией Европы, без которой защита Старого Света «бесполезна»
Urtgard
21:56
Ничто не вечно, ни человек, ни человечество. Какой смысл тратить своё короткое время жизни на других, которые точно также помрут со временем, как и всё человечество, всё бессмысленно, можно только раз...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Александр Кулаков
21:54
Югославы сбили без всякого моделирования американский стелс ракетой 1956 года. При этом смартфон сыграл не последнюю роль.
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем