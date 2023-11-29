Во всём якобы виноваты погодные условия, но реальность все понимают.

Энергосистема Украины после прошлогодней российской ракетно-беспилотной кампании дышит на ладан и худо-бедно держится только по той простой причине, что энергоёмких производств в стране не осталось, а огромная часть населения либо выехала в качестве беженцев, либо теперь проживает в новых регионах РФ. Украинские энергетики ещё летом предупреждали о том, что с наступлением холодов и с уменьшением светового дня ситуация будет ухудшаться, но так уж получилось, что деньги, выделенные на восстановление энергосистемы, было решено потратить на куда более интересные цели. Как итог, сегодня компания «Укрэнерго» заявила о дефиците энергии в системе.

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В качестве причины образовавшегося дефицита «Укрэнерго» назвало рост потребления, вызванный непростыми погодными условиями, резкое подключение потребителей из наиболее пострадавших от разгула стихии регионов, а также невозможностью электростанций обеспечить все потребности населения.

Согласно комментарию украинской энергетической компании, некоторые энергоблоки на ТЭЦ/ТЭС ещё ремонтируются, а солнечные панели не могут работать ввиду облачности и короткого светового дня.

В связи со всем вышесказанным «Укрэнерго» призвало экономить электроэнергию и расходовать её только на самые основные цели, отложив использование мощных приборов на вечернее и ночное время суток.

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Хотя формально речь идёт непосредственно о сегодняшнем дне, но реальность такова, что проблема с энергоснабжением будет нарастать с каждым днём по причине наступления в стране климатической зимы. К чему в такой ситуации приведёт гипотетическое возобновление российских ракетных ударов по энергообъектам Украины, пожалуй, пояснять не нужно: ответ очевиден. Разве что пока нет ни одного реального признака готовности ВС РФ к возобновлению ударов. Если бы в этом была необходимость, то деэлектрификация была бы осуществлена ещё в прошлом году без особых проблем.