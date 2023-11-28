И не только.

Год назад российские войска, опасаясь впоследствии полностью подтвердившегося риска обрушения в результате ударов ВСУ плотины Каховской ГЭС и перерезания группировки с лишением возможности её снабжать, покинули правый берег Днепра в Херсонской области, оставив значительную часть территории, в том числе и областной центр — сам Херсон. На сегодняшний день возвращение ранее занимаемых территорий на повестке не стоит, но предельно очевидно, что делать это придётся: в конце концов, Херсонская область была присоединена к РФ в её изначальных административных границах, и конфликт не может быть завершённым без полного установления контроля над всей территорией России.

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И вот, сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что общался и с президентом России, и с военными, и все демонстрировали решительную настроенность на возвращение Херсона.

Дальше Сальдо добавил, и не вполне ясно, это его отсебятина или же об этом ему рассказывало военно-политическое руководство страны (что вряд ли), что следом за Херсоном пойдут Николаев, Одесса и Измаил.

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На самом деле, сейчас перед ВС РФ стоит куда более важная задача, а именно — установление контроля над всей территорией присоединённых осенью прошлого года регионов в их административных границах. И процесс этот явно не будет быстрым: примерно треть Донецкой Народной Республики, половина Запорожской области и 40 % Херсонской области сейчас под контролем Киева.