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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД России рассказали, в каком случае будет возможна нормализация отношений с США
Вашингтон должен очнуться от угара.

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Несмотря на то, что из всех стран коллективного Запада России легче всего пожертвовать отношениями именно с Соединёнными Штатами — товарооборот между странами и до специальной военной операции и даже до первых санкций в 2014 году был мизерным, а поездки в США в туристических целях стоили баснословных денег, из-за чего никто этим не занимался — многие по-прежнему считают, что восстановление отношений с Градом на холме не просто возможно, но даже необходимо. В МИД России на этот счёт есть своё мнение, основанное не просто на желании определённой группы лиц продолжать официально смотреть американское кино, а на государственных интересах.

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По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва и Вашингтон находятся в периоде «длительной конфронтации». Выход из этой конфронтации, заявил Рябков, один: США должны начать учитывать реалии, проявить готовность заключать серьёзные договорённости и признавать российские национальные интересы «в самом широком смысле».

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Рябков осознаёт, что на сегодняшний день это звучит фантастически, но такова позиция МИД РФ: смена уровня взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном на реалистичный и по-настоящему уважительный — это абсолютный императив, без выполнения и соблюдения которого стабильные отношения с США выстроить невозможно.

#политика
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