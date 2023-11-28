Всего же за ноябрь 2023-го будет потрачено свыше 1 миллиарда рублей.

Казначейство России собирается дополнительно закупить серверы для Единой облачной инфраструктуры на 673 миллиона рублей. Таким образом, только за ноябрь текущего года было потрачено свыше 1 миллиард рублей, ведь ещё на прошлой неделе стало известно о замещении иностранных серверов для центра обработки данных (ЦОД) в Дубне на 413,6 млн рублей. В беседе с представителями российских СМИ представители Казначейства уточнили, что разделение закупок связано с тем, что они производятся для разных проектов.

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Здесь стоит рассказать, что по техническому заданию, казначейство планировало закупить 64 сервера. На это было выделено 673,4 миллиона рублей — по 10,52 миллиона на сервер. Причем, в задании для предыдущего тендера цены были на 1,3 миллиона рублей ниже, что обуславливается изменёнными техническими характеристиками оборудования в новом задании.

В техническом задании на тендер стоимостью 673,3 миллиона рублей указывается, что казначейству требуются серверы на стандартной архитектуре x86-64 с не менее чем 32 ядрами на каждый установленный процессор с тактовой частотой не менее 2,2 ГГц. Оборудование будет размещено в федеральном ЦОД в подмосковной Дубне и в Городце Нижегородской области. Также для нынешней закупки прописано, что каждый установленный модуль оперативной памяти должен быть не менее 64 Гбайт против 32 Гбайт в прошлый раз, а в сумме они должны предоставлять не менее 2048 Гбайт оперативной памяти.

Несколько недель назад российские СМИ сообщали о переходе казначейства с Oracle Financials Accounting Hub на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста» за 236 млн руб.

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В июне текущего года было объявлено о переводе масштабной государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Казначейства с системы управления базами данных (СУБД) Oracle на российскую Postgres Pro. Ведомство стремится к отказу от всей продукции американской корпорации и активно над этим работает.