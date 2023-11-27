Делать с этим что-нибудь собираются?

Сегодня сервис «Яндекс.Такси» является, по сути, практически монополистом в своей сфере на российском рынке: если раньше в стране существовала целая масса различных таксопарков, то с приходом «Яндекса» они утратили свой смысл по целому ряду причин. Монополия, как мы знаем ещё даже из школьной программы, это всегда плохо для потребителя (но прекрасно для монополиста), и вот, сегодня пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что «Яндекс.Такси» занимает «доминирующее положение» на российском рынке.

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Согласно проведённому ФАС анализу, «Яндекс.Такси» доминирует в подавляющем большинстве регионов страны.

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Делают ли в ФАС из этого какие бы то ни было выводы, ведомство не уточняет. На данном этапе доминирующее положение «Яндекс.Такси» не ощущается как проблема, а, скорее, наоборот, является преимуществом, однако суровая действительность такова, что в отсутствие конкуренции монополист может начать наглеть. И в таком случае идеальным решением будет создание альтернативного сервиса, а желательно и не одного.