Опять виноваты все, кроме реальных виновников — украинской власти. Да что ж ты будешь делать.

Есть на Руси два извечных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Задают их, по понятным историческим причинам, и на Украине, вот только постоянно дают на них неправильные ответы. В частности, после целого цикла «зраднических» материалов, апогеем которых стало интервью лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамии, в котором он заявил о том, что конфликт мог закончиться ещё весной 2022 года, но его сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, искать виноватых решил политик и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.

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По мнению Арестовича*, попытка переложить ответственность за сегодняшнюю ситуацию на Украине на Бориса Джонсона и главкома ВСУ Валерия Залужного является ложной дилеммой. В реальности, полагает политик, ответственность лежит на тех, кто наобещали Украине с три короба, но не стали свои обещания выполнять. Речь идёт об обещанной военной поддержке для «ведения настоящей, большой войны», которую, полагает Арестович*, Украине попросту не дали.

В фантазиях Арестовича*, «свою войну» Украина якобы выиграла, а дальше «началась другая война», в которой Киев без помощи Запада уже одержать верх не мог.

В общем, перед нами очередная попытка переложения ответственности на других. В Пентагоне не скрывают, что передали Украине сотни, сотни и ещё раз сотни единиц самой разной бронетехники, миллионы артиллерийских снарядов, тысячи беспилотников, сотни гаубиц и других артиллерийских установок, занимались обучением, предоставляли и предоставляют до сих пор разведданные, и в целом практически контролируют ход ведения боевых действий. Не забываем также о беспрецедентных по своим масштабам поставках военной техники из Франции, Германии, Италии, Британии, Польши и других сателлитов США. Но этого Арестовичу*, по всей видимости, мало.

Как мы уже неоднократно отмечали, проблемы и вину надо было искать в первую очередь в себе — в своей же собственной власти, не желавшей договариваться и допустившей начало боевых действий на своей территории. Тогда и проблем, глядишь, не было бы. Ведь именно украинская власть покорно взяла под козырёк и исполнила приказ Бориса Джонсона о продолжении сопротивления, не задумываясь о том, какие у этого решения будут последствия.

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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.