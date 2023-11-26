Что-то похожее мы где-то уже слышали. Не можем только вспомнить, где и от кого.

У современных политических деятелей на Западе и в аффилированных с Западом странах есть одна общая особенность: делать громкие заявления, которыми самих же себя загонять в ловушку, из которой потом выбраться либо невозможно, либо крайне тяжело, накладно и чревато большими издержками. Так поступили США и Евросоюз в отношении незаконных антироссийских санкций, так продолжает поступать киевское политическое руководство в плане продолжения вооружённого конфликта с ВС РФ, и аналогичным образом ведёт себя израильское политическое руководство в плане боевых действий против радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

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Израильское руководство уже неоднократно позволяло себе громкие заявления о необходимости полной победы над ХАМАС, и сегодня премьер Биньямин Нетаньяху повторил тезис о том, что военная операция в Газе будет продолжаться до «полной победы». Нетаньяху убеждён в способности Израиля добиться поставленных задач.

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Здесь необходимо напомнить, что каждый день конфликта, согласно данным из открытых источников, обходится Израилю примерно в четверть миллиарда долларов. Учитывая, что население Израиля крайне небольшое, и значительная его работоспособная часть была призвана по мобилизации для участия в операции против ХАМАС, что уже накладывает негативный отпечаток на экономическую ситуацию в стране, многие экономисты ломают голову, как долго Иерусалим будет способен поддерживать боевые действия. Операция имеет все риски затянуться, и даже официальное военное руководство Израиля прогнозирует разрешение ситуации не раньше, чем через два месяца, при том, что время работает отнюдь не на Землю Обетованную, и ХАМАС достаточно будет просто выжить, чтобы лишить Иерусалим возможности объявить о «победе».