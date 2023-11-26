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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ в отставке призвал украинские власти начать говорить правду о боевых действиях
Но... Ведь тогда весь миф разрушится. А как жить без сказок-то?

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Как мы уже неоднократно отмечали, конфликт на Украине является самым запропагандированным в новейшей истории. Сказки о победе ВСУ под Киевом, о том, что у России вот-вот закончатся снаряды, о необъяснимых с логической точки зрения потерях ВС РФ при абсолютном превосходстве в огневой мощи и господстве в воздухе, и много чего ещё. Всё это можно было «скармливать» ровно до тех пор, пока ситуация на линии боевого соприкосновения позволяла эту иллюзию поддерживать.

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Теперь же, когда так называемое контрнаступление ВСУ полностью провалилось, не приблизившись даже к плану минимум, а на линии боевого соприкосновения инициатива вернулась к ВС РФ, которые ведут наступательные действия сразу на нескольких участках, самым горячим из которых сейчас является Авдеевка, реальность стала резко контрастировать с мифами. Как следствие, в Киеве стали громче звучать голоса, призывающие начать говорить правду.

В частности, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что действующая украинская власть должна начать говорить правду как о боевых действиях в целом, так и о положении, в котором сейчас находится украинская армия. По словам Кривоноса, киевская власть очень много рассказывала о победах ВСУ, о «выдыхании» российской армии, о дефиците средств поражения в ВС РФ, об уничтоженной российской экономике и много о чём ещё. В реальности, справедливо отмечает генерал, не было и не произошло ничего из того, о чём заявляло руководство страны. Кривонос посоветовал Зеленскому сменить своего спичрайтера, который предоставляет ему не соответствующие реальности тексты.

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Следует отметить, что происходящее сейчас как на Украине, так и в западных странах-спонсорах Киева можно истолковать как эмоциональную подготовку общественного мнения к очень большой «зраде». Таковой, как полагают многочисленные эксперты со ссылкой на инсайды из высоких киевских кабинетов, станет тотальная мобилизация. Данное обстоятельство само по себе автоматически развеет целую массу мифов: как о потерях в ВСУ, так и о положении дел на линии боевого соприкосновения, так и о реальной мощи российских вооружённых сил, не говоря уже о том, что вся западная «помощь» предсказуемо не привела к реальному перелому в конфликте.

#украина #политика
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