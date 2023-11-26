Потом сказали, что опечатались.

Статистика потерь в вооружённом конфликте — это всегда тема крайне мрачная и болезненная для любого общества, которому политическое руководство не оставляет другого выбора кроме бесконечного сопротивления без реально осуществимой цели. На Украине это один из самых тщательно оберегаемых секретов, потому что если сказать правду, то начнут задаваться крайне неудобные вопросы о реальности всех «побед». Тем не менее, иногда примерно приближённая к реальности статистика всё же пробивается.

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Так, сегодня в Сети появились кадры одной из передач телеканала «1+1», в рамках которой обсуждалось положение дел на линии боевого соприкосновения. В самом обсуждении не было ничего нового, да и не оно как таковое здесь имеет значение. Основное внимание публики привлекла бегущая строка, в которой телеканал со ссылкой на Минобороны страны указал, что «за время полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ». То есть, без учёта многочисленных нацбатов, нацгвардии и прочих военизированных формирований на Украине.

Впрочем, довольно быстро эта информация была из бегущей строки убрана, а телеканал, как сообщается, заявил об опечатке. Допускаем, что редакторы «1+1» могли дважды нажать на любимую «единичку» или на «шестёрку», потому что больше ни одна цифра в числе «1 126 652» подряд не повторяется, но даже в этом случае цифры будут значительно превышать те, которые готово признать украинское общество, которому уже без малого два года рассказывают о фантастических победах ВСУ в этом конфликте.

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Потери в данном конфликте с обеих сторон являются предметами спекуляций. Правду узнать мы вряд ли когда-нибудь сможем.