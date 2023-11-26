Процесс идёт, и это важно.

В текущем году с военного космодрома «Плесецк» стали активно взлетать ракеты-носители со спутниками военного назначения. О каких конкретно спутниках идёт речь в рамках каждого из этих запусков, Минобороны, естественно, не уточняет, но логично предположить, что аппараты призваны, в частности, обеспечивать военную связь, осуществлять наблюдение и наведение для российского высокоточного оружия, в том числе, безусловно, и в интересах специальной военной операции.

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И вот, сегодня Минобороны сообщило о том, что с космодрома «Плесецк» была запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» со спутником военного назначения. На момент публикации данной заметки космический аппарат уже находится на заданной орбите, взят на управление ВКС России, а все его системы работают в штатном режиме.

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Это не последний запуск ракеты со спутниками в интересах Минобороны в этом году. Необходимо понимать, что Россия не только усиливает спутниковую группировку, прекрасно понимая, что глобальный передел мироустройства только начинается, и нужно быть вооружёнными до зубов, но и заменяет уже отслужившие свой срок спутники.