Система критически повреждена ещё с прошлого года, и никто её восстановлением не занимался.

Несмотря на то, что ВС РФ уже с февраля этого года не наносят ударов по энергосистеме Украины, данная критически важная отрасль остаётся столь же критически повреждённой. По статистике Минэнерго Украины, половина энергосистемы остаётся выведенной из строя. И если летом, да ещё и с учётом практически полного уничтожения всей энергоёмкой промышленности и выезда за рубеж, по разным подсчётам, от трети до половины всего населения, дефицит энергии не так заметен, то вот зимой, когда и световой день короткий, и температура за бортом отрицательная, ситуация перестаёт быть контролируемой.

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Так, по словам директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко, если среднесуточная температура на улице будет опускаться до 8—10 градусов ниже нуля, то энергетикам придётся прибегать к возвращению электроснабжения по графикам — по сути, к веерным отключениям — поскольку на всех сразу мощностей хватать не будет. По словам Харченко, украинцам следует быть готовыми к такому развитию событий.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал сограждан позаботиться об энергозащищённости своих домовладений. По сути, глава Минэнерго призывал закупаться электрогенераторами, пока цены на них вновь не взлетели в космос, топливом, пока оно вообще есть, ну и, по возможности, выезжать за город.

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На фоне происходящего немудрено, почему в Киеве как огня боятся возобновления российских ракетных ударов по энергосистеме, отмечая подозрительность того факта, что уже больше двух месяцев ВС РФ ракетами по украинским объектам не ударяли. Будет ли Россия в самом деле возобновлять удары — вопрос открытый, но, скорее, нет, потому что если бы стояла задача именно надолго обесточить всю страну, нарушив тем самым международное гуманитарное право, то это было бы сделано ещё прошлой осенью, причём без особых на то проблем.