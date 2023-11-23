В общем, даже без ракетных ударов всё может накрыться медным тазом.

Согласно украинской статистике, в стране после осенне-зимней российской ракетно-дроновой кампании по нанесению ударов по энергосистеме страны в строю осталась лишь половина этой самой энергосистемы. На что ушли средства, выделенные коллективным Западом на её восстановление, думаем, вы прекрасно понимаете, поэтому на сегодняшний день состояние энергосистемы Украины остаётся «хрупким», о чём пишет уже даже издание The New York Times (NYT) со ссылкой на киевских чиновников.

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Как гласит статья в NYT, сегодня энергосистема Украины более хрупкая, чем годом ранее. На фоне данной суровой действительности немудрено, почему и в Киеве, и в поддакивающем ему Западе постоянно рассказывают о подготовке ВС РФ к возобновлению ракетных ударов по энергообъектам: последствия, если эти удары действительно возобновятся, а предпосылок к этому пока не видно, будут максимально серьёзными.

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Хотя вероятность возобновления ракетных ударов по энергосистеме Украины крайне невелика — если бы в этом была необходимость, то всю энергосистему «положили» бы ещё в прошлом году, не говоря уже о том, что оставление мирного населения полностью без электро- и, как следствие, водоснабжения подпадает под нарушение международного гуманитарного права — меры предосторожности киевские власти всё же предпринимают. Так, заявлено об укреплении защиты подстанций вокруг Киева, а также об укреплении подстанций в четырнадцати регионах Украины, дабы те были защищены от прямых ракетных ударов.