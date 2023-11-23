Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили о хрупкости энергосистемы страны
В общем, даже без ракетных ударов всё может накрыться медным тазом.

реклама

Согласно украинской статистике, в стране после осенне-зимней российской ракетно-дроновой кампании по нанесению ударов по энергосистеме страны в строю осталась лишь половина этой самой энергосистемы. На что ушли средства, выделенные коллективным Западом на её восстановление, думаем, вы прекрасно понимаете, поэтому на сегодняшний день состояние энергосистемы Украины остаётся «хрупким», о чём пишет уже даже издание The New York Times (NYT) со ссылкой на киевских чиновников.

реклама

Как гласит статья в NYT, сегодня энергосистема Украины более хрупкая, чем годом ранее. На фоне данной суровой действительности немудрено, почему и в Киеве, и в поддакивающем ему Западе постоянно рассказывают о подготовке ВС РФ к возобновлению ракетных ударов по энергообъектам: последствия, если эти удары действительно возобновятся, а предпосылок к этому пока не видно, будут максимально серьёзными.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя вероятность возобновления ракетных ударов по энергосистеме Украины крайне невелика — если бы в этом была необходимость, то всю энергосистему «положили» бы ещё в прошлом году, не говоря уже о том, что оставление мирного населения полностью без электро- и, как следствие, водоснабжения подпадает под нарушение международного гуманитарного права — меры предосторожности киевские власти всё же предпринимают. Так, заявлено об укреплении защиты подстанций вокруг Киева, а также об укреплении подстанций в четырнадцати регионах Украины, дабы те были защищены от прямых ракетных ударов.

#украина #политика #энергетика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Залужный назвал «усложнённой, но контролируемой» обстановку в зоне конфликта
Западная пресса сообщила о первом факте успешного боевого применения израильской лазерной ПВО Iron Beam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
24
Мои критические замечания об электромобилях
8
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
8
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:38
Ну и какие выгоды с 2014 года Украина получила? Это союзничество похоже на паразитизм. Граждан Украины обменяли на безопасность США и прихлебателей. Плюсы то для Украины где?
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Александр Вишневский
16:36
Моя Россия скатилась до нельзя. Молодые отморозки не просто уже не умеют читать, но и чуть подумать. Я им одно, а они мне про "патриотизм" на диване! Сколько же вас пидаров развелось?! Пришибленных не...
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
Платон Александров
16:36
Все переврали. Блок 600 МВт или установленная мощность станции? Также мощность Билибинской АЭС 48 МВт при вводе в эксплуатацию и 36 МВт на текущий момент.
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
Платон Александров
16:33
А на Колыме, что не люди? А главное зачем она на Колыме? Станции нужно строить непосредственно у центров потребления. Передать электроэнергию на расстояние очень большая проблема. Приморский край дефи...
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
UzBas
16:31
uBO Minus for Chromium-based browsers уже есть в бета версии.
Google отключит все блокировщики в Chrome
OgoGoLog
16:24
Пора проходить. Думаю ничего концептуально нового в игру не завезут, т.к. авторы уже допиливают игру по WH40k
Pathfinder: Wrath of the Righteous получила «ледяное» дополнение Lord of Nothing
PanzerK
16:22
Voodoo 2 нынче в цене, храните её бережно... легендарная всё таки карта, да и Riva TNT под PCI тож найти сложно.
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
devchidable
16:16
Та нет, напротив.
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Апшеронский скакел
16:15
Гудериан об этом знал, но не хохлы, которые своей истории не знают
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
22870
16:12
На Украине остались только "застолбилы", "одобрямсы" и "соглашатели". Пусть все замерзнут, это карма.
На Украине заявили о хрупкости энергосистемы страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем