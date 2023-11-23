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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса сообщила о первом факте успешного боевого применения израильской лазерной ПВО Iron Beam
Ранее уже были такие донесения, но их быстро опровергли. Посмотрим, что будет в этом случае.

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С современными технологиями научная фантастика в значительной степени перестала быть фантастикой, переклассифицировавшись в науку. Например, лазерное оружие, которое на заре данной технологии можно было увидеть разве что в фильмах про относительно далёкое будущее, то сегодня целый ряд развитых в военно-технологическом плане государств имеют на вооружении такие системы.

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В частности, в Израиле ещё порядка десяти лет назад был разработан лазерный комплекс противовоздушной обороны под названием Iron Beam («Железный луч») в дополнение к системе ПВО Iron Dome («Железный купол»).

Вскоре после обострения в результате совершённого радикальным движением ХАМАС беспрецедентного теракта палестино-израильского конфликта в Сети начали появляться сообщения о якобы первом боевом применении «Железного луча», однако тогда обыватели и журналисты, которые тоже являются обывателями, восприняли блики на оптике съёмочного оборудования за «лазерные лучи». Сегодня же издание Forbes со ссылкой на израильское телевидение сообщило, что система Iron Beam впервые успешно перехватила выпущенную со стороны сектора Газа ракету.

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Важно отметить, что Forbes пишет именно о «первом успешном» факте работы «Луча». Из этой формулировки может следовать, что боевые применения системы уже имели место, но не имели положительного результата. В любом случае, фото- или видеосвидетельств произошедшего предоставлено не было.

#политика #палестина #хамас #сектор газа #лазерное оружие #iron beam
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