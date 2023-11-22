Политика Евросоюза, считает Виктор Орбан, провалилась.

С самого момента обострения украинского кризиса, когда Россия начала специальную военную операцию, одним из крайне немногочисленных голосов разума касательно позиции коллективного Запада в отношении Москвы был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Именно он с самого начала твердил о бесперспективности украинского сопротивления, что в отношении военных потенциалов РФ и Украины не сходятся цифры даже при условии беспрецедентной западной поддержки, и что Западу следует пересмотреть свою политику.

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И вот, сегодня Орбан в очередной раз озвучил своё мнение, согласно которому, стратегия, которую принял Евросоюз в отношении украинского кризиса, потерпела фиаско.

По мнению венгерского премьера, Россия не потерпит поражение в текущем конфликте, и её политика не изменится, поэтому чтобы иметь шанс на разрешение текущего конфликта, «мы [ЕС — прим. ред.] должны посмотреть в лицо реальности». Важно отметить, что Орбан придерживается своей позиции не только на словах, но и на деле, регулярно блокируя выделение Украине европейского финансирования на десятки миллиардов евро.

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Впрочем, пока что Орбан олицетворяет небольшую часть европейских элит. Большинство продолжает упорно не понимать происходящие процессы и, как выражаются носители английского языка, «удваивать ставку на глупость», продолжая перечислять Украине многомиллиардные транши и не отказываясь от обеспечения Киева военной «помощью». Справедливости ради, ключевой спонсор Украины — США — уже с большим трудом находит политические обоснования для продолжения оказания помощи чужому находящемуся за тысячи километров государству, поэтому бытует мнение, что в обозримой перспектива Украина всей своей неподъёмной ношей рухнет на горб Евросоюзу. И вот тогда в ЕС начнутся самые интересные события.