Но Киев об этом думать не хочет.

Приняв участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20), президент России Владимир Путин отметил, что «некоторые коллеги» по данному экономическому объединению выражают чувство «потрясения» продолжающимися боевыми действиями на Украине.

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Комментируя эти заявления, глава российского государства согласился с тем, что боевые действия всегда являются «трагедией конкретных людей, семей и страны в целом» и заявил, что «мы, безусловно, должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Президент напомнил участникам виртуального саммита G20 о том, что это не Россия, а Украина принципиально отказывается от переговоров, даже издав в прошлом году соответствующий указ.

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На сегодняшний день положение дел на линии боевого соприкосновения для Украины и поддерживающего её коллективного Запада аховое, но, судя по всему, принимать единственно верное решение — соглашаться на мирные переговоры на пока ещё не совсем разгромных условиях — там не собираются. По крайней мере, публично подобный вариант в Киеве, Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не озвучивается. Что же происходит за кулисами, нам неведомо.