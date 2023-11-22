Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Вообще-то по Конституции любая идеология запрещена.

реклама

В России, совершенно справедливо и правильно воспринимающей себя прямой наследницей и продолжательницей Советского Союза, крикливым меньшинством регулярно критикуется та часть действующей Конституции страны, в которой чёрным по белому закреплён запрет на любую государственную идеологию. Несмотря на то, что в советские времена все этой идеологией «наелись» досыта, желание зачем-то рассказывать на государственном уровне, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя, у крайне небольшой, но очень громкой части российского общества никуда не уходит.

реклама

И вот, сегодня к таким «идеологам» присоединился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявивший, что общество без идеологии «быть не может», и что идеология, по сути, представляет собой «элементарные понятия государства и права». По мнению Бастрыкина, текущие реалии вкупе с необходимостью «думать о перспективах развития» российского общества ведут к необходимости формулирования общественной идеологии и целей России как государства с последующим их закреплением в Конституции.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Справедливости ради, Бастрыкин просто излагает своё мнение и согласен с тем, что торопиться с такой чувствительной и важной темой не стоит. В конечном счёте следует понимать, что любая идеология — это в своей сути рассказ о том, что «хорошо». А где «хорошо», там будет и насаждение мнения о том, что «плохо». И вот с момента, когда государство решает брать на себя роль некоего морального компаса, обычно начинаются чудовищные проблемы.

#политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
США: Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для применения в зоне СВО
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
7
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
16:39
Самая ожидаемая игра в истории это Half-Life 3!
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
Yilec
16:38
Чтобы были аварии, надо чтобы были или работали АЭС. Чего финнам беспокоится когда они работать перестанут? Всё у них будет нормально - будут костры палить, пока дрова не кончатся.
В Финляндии экстренно отключился третий энергоблок АЭС «Олкилуото»
Александр Иванов
16:33
Входной порог куда? В твою мамку?
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Truth Sееker
16:33
Ну ту же Москву, а на тот момент это был флагман черноморского флота, Нептунами потопили. Да и как то жалко звучат оправдания, что "у вас оружие не своё, вам Запад помогает" и тд, особенно учитывая, ч...
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
kilobait3
16:31
Не захотел подохнуть от прививки,сдохни в бою. Дебилизм системы власти. Люди тратят массу времени и средств что бы стать про и подыхают по щелчку пальца за идею идиота длинною максимум в пару месяцев.
Сначала уволили из-за отказа вакцины от COVID, а теперь просят вернуться — в США ждут лётчиков ВВС
REY_B_
16:30
После аварий на АЭС пушистого? Где облажались, всегда же выясняется только после того, как обломается
В Финляндии экстренно отключился третий энергоблок АЭС «Олкилуото»
Truth Sееker
16:28
Как подсчитал «Проект», с начала войны до декабря 2022 года были потоплены или сильно повреждены как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота. Это составляет более 15 % боевого состава, предс...
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
OgoGoLog
16:27
"однозначно будет вызывать ненависть" "провоцировать недружественные комментарии" Неа. Держи палец вверх.
Forbes: Россия значительно улучшила бронированный тягач МТ-ЛБ, оснащённый артустановкой 2М-3
Ku Ai
16:27
Спс бро. Играл у братишки. Вспоминал старые игры и не мог вспомнить эту и еще 2 игры остаётся вспомнить. Я 11 лет искал название одного квеста и это был Traitor's Gate 2: Cypher... прикинь везде искал...
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
REY_B_
16:26
Чтобы "привлечь опытных специалистов", сначала надо подготовить их сознание к самостоятельному обучению и дать базовые знания в школе. Затем дать им профессиональное образование. Затем они должны пора...
В Финляндии экстренно отключился третий энергоблок АЭС «Олкилуото»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем