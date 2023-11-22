Вообще-то по Конституции любая идеология запрещена.

В России, совершенно справедливо и правильно воспринимающей себя прямой наследницей и продолжательницей Советского Союза, крикливым меньшинством регулярно критикуется та часть действующей Конституции страны, в которой чёрным по белому закреплён запрет на любую государственную идеологию. Несмотря на то, что в советские времена все этой идеологией «наелись» досыта, желание зачем-то рассказывать на государственном уровне, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя, у крайне небольшой, но очень громкой части российского общества никуда не уходит.

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И вот, сегодня к таким «идеологам» присоединился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заявивший, что общество без идеологии «быть не может», и что идеология, по сути, представляет собой «элементарные понятия государства и права». По мнению Бастрыкина, текущие реалии вкупе с необходимостью «думать о перспективах развития» российского общества ведут к необходимости формулирования общественной идеологии и целей России как государства с последующим их закреплением в Конституции.

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Справедливости ради, Бастрыкин просто излагает своё мнение и согласен с тем, что торопиться с такой чувствительной и важной темой не стоит. В конечном счёте следует понимать, что любая идеология — это в своей сути рассказ о том, что «хорошо». А где «хорошо», там будет и насаждение мнения о том, что «плохо». И вот с момента, когда государство решает брать на себя роль некоего морального компаса, обычно начинаются чудовищные проблемы.