Насыщение ВКС современной авиатехникой продолжается. Дело нужное, дело важное, особенно, когда по-хорошему «партнёры» понимать отказываются.

Текущий год, несмотря на то, что именно на него выпали наиболее интенсивные боевые действия в зоне специальной военной операции, по большей части стал годом насыщения вооружённых сил наиболее современными и/или усовершенствованными образцами оружия и военной техники. Именно в этом году стали активно применяться «Ланцеты», FPV-дроны, планирующие авиабомбы, и именно в этом году «Ростех» стал с завидной регулярностью сообщать о передаче ВКС России новых партий авиационной техники.

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Сегодня речь пойдёт о передаче воздушно-космическим силам партии фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как утверждает «Ростех», наряду со многими другими образцами авиационной техники Су-34 активно применяются в зоне СВО, где позволяют осуществлять поражение наземных целей.

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Все новые самолёты перед передачей Минобороны прошли комплекс как наземных, так и лётных испытаний.