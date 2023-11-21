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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённого контента
А его там уйма.

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В России мессенджер Telegram воспринимается чуть ли не как главное средство связи. Реальность такова, что аналогичным образом он воспринимается и на Украине. Как итог, оба государства активно влезают в соседнее Telegram-инфополе, вбрасывая в него дезинформацию и прочую запрещёнку. По всей видимости, запросы российских властей Telegram игнорирует, поэтому сегодня Таганский районный суд Москвы признал компанию Telegram Messenger Inc. виновной в неисполнении части второй статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, требующей от работающих в России информационных ресурсов исполнять порядок ограничения доступа к противозаконной информации.

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В детали суд в коротком пресс-релизе не вдаётся, но логично будет предположить, что речь идёт о фейках о специальной военной операции, дискредитации вооружённых сил РФ и прочих материалах, которые в России в данный исторический период воспринимаются как угроза.

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Повлияет ли данное решение на дальнейшее поведение Telegram, сказать сложно. Компанию, владеющую одноимённым мессенджером, штрафуют уже не первый раз, но воз и ныне там.

#политика #telegram
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