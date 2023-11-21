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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Чехии заявил, что «контрнаступление» ВСУ не оправдывает ожиданий
Вообще-то уже пора говорить об этом «контрнаступе» в прошедшем времени. Знаем, сложно, но надо.

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На фоне «успешных» «контрнаступлений» ВСУ осенью прошлого года, когда, по сути, ВС РФ отступили с территорий, которыми можно было пожертвовать ради сохранения боеспособности, в странах коллективного Запада возникла настоящая эйфория: там начали верить в сказки, в несокрушимость Украины, и в то, что ВС РФ потерпели сокрушительное поражение. Как можно потерпеть поражение, если армия уходит с позиций с минимальными потерями — это вопрос, который, если задать его ангажированному политику или журналисту, поставит его в ступор или же введёт его в агрессивное состояние с изрыганием различных клише и навешиванием ярлыков.

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Тем не менее, как мы уже неоднократно отмечали, обманывать людей можно ровно до тех пор, пока эта ложь частично подтверждается результатами на карте. Если результатов нет, то и врать становится невозможно. И именно это произошло с так называемым контрнаступлением ВСУ, начавшимся в первых числах июня этого года, и на сегодняшний день, по сути, уже окончившимся.

Всё больше СМИ и политиков начинают взывать к правде, и вот, высказаться на эту тему решил президент Чехии Петр Павел, ранее служивший в качестве начальника чешского генерального штаба, то есть, что-то минимально о боевых действиях он должен понимать. И вот, по словам Павела, «контрнаступление» ВСУ не оправдывает ожиданий самих украинцев. Согласно комментарию чешского президента, Россия «очень хорошо подготовилась», а поставки так необходимых Киеву вооружений и боеприпасов затягиваются, из-за чего на Украине якобы разочарованы уровнем своей поддержки коллективным Западом.

По мнению президента Чехии, всё происходящее, учитывая, что Россия способна снабжать свои войска значительно большим количеством оружия и боеприпасов, чем Запад способен передавать Украине, может привести к самому негативному развитию событий, под которым Павел видит успех РФ на поле боя, который может создать прецедент и воодушевить другие государства на решение проблем силовым путём.

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В представлении чешского «лидера», силовое решение своих целей — это неправильно. Ну, видимо, то, что государства всегда решают свои государства силой, и что даже дипломатия возможна только в том случае, если, образно выражаясь, за человеком в строгом костюме стоит человек с автоматом, бывшему начальнику чешского генштаба неведомо. Хотя, скорее, ведомо, но положение страны, находящейся на периферии западного мира, обязывает произносить вот такие слабо соотносящиеся с реальностью слова.

#украина #политика
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