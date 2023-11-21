Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона огорчил Киев: волшебного оружия для текущего конфликта не существует
А главком ВСУ так на него надеялся...

реклама

Вышедшая пару недель назад в издании The Economist нашумевшая статья главкома ВСУ Валерия Залужного, которую не разобрал только ленивый, сделав из написанного совершенно правильные выводы. В данной статье, в частности, Залужный отметил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик» (на самом деле, конечно же, никакого тупика нет — ВС РФ продвигаются вперёд), и что для перелома ситуации ВСУ нужны все научно-фантастические вооружения в мире. Что ж, ведро холодной воды на эти горячие мечты решил министр обороны США Ллойд Остин по итогам своего очередного визита в Киев.

реклама

По словам Остина, в конфликте, подобном текущему на Украине, в принципе не существует оружия, которое можно было бы назвать «волшебной палочкой». Как справедливо отметил шеф Пентагона, исход сражений зависит от того, как применяется поставляемое Киеву вооружение: согласно комментарию Остина, оно должно работать в условиях общевойскового боя, и только в этом случае общими силами можно добиваться результатов.

Глава военного ведомства США признал, что сейчас на Украине идёт конфликт на истощение, и что в обозримой перспективе он сохранит данный статус.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что до «волшебной палочки», то в Киеве, политическое руководство которого по основному роду своей профессиональной деятельности привыкло жить в вымышленном мире, в «чудо-вооружения» записывают всё, что Украине передают «партнёры» из стран коллективного Запада. Да вот только незадача: все эти «чудо-вооружения» предсказуемо таковыми не являются, и выбиваются в ходе боевых действий в колоссальных количествах. Так что в сложившейся ситуации Украине нужна не волшебная палочка, а палочка-выручалочка, коей являются переговоры о мире теперь уже на любых условиях.

#украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава СНБО Украины жалуется, что Запад начинает предлагать Киеву переговоры с Москвой
Зеленский в очередной раз выступил против мирных переговоров с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
201
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
26
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
30
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
+
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
8
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
7
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
16
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
3
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
14

Сейчас обсуждают

Максим Денисов
15:59
Ещё консольные Black и Killzone
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Максим Денисов
15:56
Will Rock
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Александр Вишневский
15:56
Может, таки, пора понять, что надо воссоздавать и доводить до совершенства СВОЮ РОССИЙСКУЮ инфраструктуру; Россия всёравно окажется в абсолютной изоляции!!!
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
15:56
РФ вам подарила земли. а вы за этот подарок стали нас ненавидеть и 8 лет хохлы долбил ЛНР и ДНР возле границы РФ. и срывали минские договоры. а теперь вените РФ. послушные как стадо все дружно замутил...
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
A_K_
15:52
Для настоящего мужчины только клизьма.
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
ЧAТO-БOT
15:46
> прибыл в Украину в дупу может тiлькi одна, хитрая, штученция прибыть
Самолёт ВМС США выкатился за пределы полосы и оказался в море при посадке на Гавайях
ЧAТO-БOT
15:44
Всех обитателей Некроины - с 10-летней годовщиной майдауна незалэжности!
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
usr721
15:44
Зато без крови на руках, с чистой совестью и скрепами не на словах. Это просто подвиг, уважуха и всех благ герою!
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
Umid Xaydarov
15:43
ахахах раб. норм пацаны не работают
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Александр
15:40
Нифига себе, телега и ютуб теперь Российские соцсети! А я думал, что это буржуйский мессенджер и видеохостинг!
Аудитория Telegram и YouTube в России растет на фоне блокировок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем