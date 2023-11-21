А главком ВСУ так на него надеялся...

Вышедшая пару недель назад в издании The Economist нашумевшая статья главкома ВСУ Валерия Залужного, которую не разобрал только ленивый, сделав из написанного совершенно правильные выводы. В данной статье, в частности, Залужный отметил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик» (на самом деле, конечно же, никакого тупика нет — ВС РФ продвигаются вперёд), и что для перелома ситуации ВСУ нужны все научно-фантастические вооружения в мире. Что ж, ведро холодной воды на эти горячие мечты решил министр обороны США Ллойд Остин по итогам своего очередного визита в Киев.

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По словам Остина, в конфликте, подобном текущему на Украине, в принципе не существует оружия, которое можно было бы назвать «волшебной палочкой». Как справедливо отметил шеф Пентагона, исход сражений зависит от того, как применяется поставляемое Киеву вооружение: согласно комментарию Остина, оно должно работать в условиях общевойскового боя, и только в этом случае общими силами можно добиваться результатов.

Глава военного ведомства США признал, что сейчас на Украине идёт конфликт на истощение, и что в обозримой перспективе он сохранит данный статус.

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Что до «волшебной палочки», то в Киеве, политическое руководство которого по основному роду своей профессиональной деятельности привыкло жить в вымышленном мире, в «чудо-вооружения» записывают всё, что Украине передают «партнёры» из стран коллективного Запада. Да вот только незадача: все эти «чудо-вооружения» предсказуемо таковыми не являются, и выбиваются в ходе боевых действий в колоссальных количествах. Так что в сложившейся ситуации Украине нужна не волшебная палочка, а палочка-выручалочка, коей являются переговоры о мире теперь уже на любых условиях.