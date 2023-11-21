Значит, условия мира будут озвучены в одностороннем порядке.

Хотя делать выводы о ситуации на Украине по поведению её президента — дело сомнительное, но, судя по всему, визит министра обороны США Ллойда Остина и впрямь имел под собой обозначение продолжения не только моральной, но и вполне себе материальной поддержки Украины. Так, президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun заявил, что Киев категорически отвергает идею мирных переговоров с Россией.

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Казалось бы, положение дел на линии боевого соприкосновения не располагает к тому, чтобы ещё торговаться за мир, но, по словам Зеленского, в Киеве не верят в то, что Россия и её политическое руководство имеют благие намерения касательно подобного рода переговоров.

«Как следствие, мы не говорим о мире любой ценой», — заявил Зеленский, добавив, что несмотря на то что на линии боевого соприкосновения сейчас «тяжело», но «становиться друзьями» или садиться за стол переговоров с Россией Украина сейчас не станет.

Здесь следует отметить, что тенденция российско-украинского конфликта такова, что позиция Киева будет становиться всё более и более слабой. Российское политическое руководство многократно предупреждало киевские власти о том, что чем дольше оно упирается, тем сложнее будет прийти к компромиссному решению в рамках мирного урегулирования. Ну, а риторика господина Зеленского свидетельствует лишь о том, что условия мира будут навязаны одной стороной в отношении другой; и вектор движения этого конфликта позволяет сделать вывод, кто, кому и какие условия поставит.

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Сейчас проведению переговоров с украинской стороны мешает подписанный Зеленским в прошлом году указ о запрете любых переговоров с Россией; но это дело, как мы понимаем, поправимое. Если, конечно, коллективному Западу удастся продавить необходимость проведения на Украине выборов даже в условиях военного положения, на которых действующая власть не факт, что обеспечит себе мандат на второй срок, отдав кресла более сговорчивым руководителям. А рычаги давления на Киев у Запада есть: половина бюджета страны — это иностранные заимствования, точно также иностранные поставки — это почти вся военная техника, которая сейчас находится на вооружении ВСУ. Здесь главное начать эти рычаги дёргать.