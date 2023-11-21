Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины назвал курс в НАТО приоритетом своего ведомства
Министр обороны Украины вообще в курсе, до чего этот курс довёл его страну? Или напомнить нужно?

реклама

Желание стать не центром евразийского мира, а задворками мира европейского, со всеми вытекающими из этого последствиями, привело Украину к вооружённому конфликту с Россией, в котором Киев уверенно идёт к тому, что было очевидно с первых же секунд после этого конфликта начала. Тем не менее, оторванная от реальности риторика, к которой привыкли киевские власти, не меняется несмотря ни на что: ни на положение дел на линии боевого соприкосновения, ни в экономике, ни на общее положение Украины на мировой арене.

реклама

В частности, сегодня глава Минобороны Украины Рустем Умеров, встретившись со своим американским коллегой Ллойдом Остином, заявил, что «натофикация» страны остаётся ключевой задачей возглавляемого им ведомства. По словам Умерова, Украина свой путь выбрала, и этот путь — быть членом НАТО. Справедливости ради, теперь уже можно говорить что угодно: худшее, что могло произойти, с Украиной уже произошло.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

На сегодняшний день Украина львиной долей своего государственного бюджета и практически всей долей военных поставок обязана странам коллективного Запада. В таком положении выбирать не приходится, поэтому делать Киев будет то, что ему скажут. И приём в НАТО страны с территориальными претензиями к другому государству, в планы западных государств, у которых и без того не всё шито-крыто, не входит.

#украина #политика #нато #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Секретарь СНБО Данилов прогнозирует утрату интереса к украинскому конфликту на Западе
Глава СНБО Украины жалуется, что Запад начинает предлагать Киеву переговоры с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
173
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
16
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
8
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
2
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
13

Сейчас обсуждают

salexa
00:37
Жареные хохлы ничего так, вчера на помойке ели их, хрустящие как чипсы,Рекомендую..вкусняшка
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
salexa
00:36
Не буде Марiуполя,не буде Украiни " вильна матка украина все ?(волына,калина, п....лы получается?)
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
salexa
00:34
хуйца сосни
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
Апшеронский скакел
00:28
Бред в твоей голове
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Китя.
00:26
15% территории уже не контролирует.
Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по управляемым ракетам «Вихрь-1» для вертолётов Ка-52
Дмитрий Зяблов
00:17
Ты похоже какой то ущербный, под каждой новостью одну и ту же хрень строчишь, методичку смени, не интересная.
Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по управляемым ракетам «Вихрь-1» для вертолётов Ка-52
devchidable
00:17
Пока нет
СМИ: Армения намеревается передать Киеву ещё оставшиеся со времён СССР пусковые установки «Точка-У»
devchidable
00:15
У них сильная научно-техническая школа, что вас так удивляет не понимаю. У них даже свой аппарат ИВЛ есть в отличии от нас.
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
Китя.
00:09
Армения вроде вышла из ОДКБ.
СМИ: Армения намеревается передать Киеву ещё оставшиеся со времён СССР пусковые установки «Точка-У»
Дмитрий Сергеев
00:08
Я про Metro Exodus Enhanced Edition версию, не дописал слегка) У меня 12600К и при запуске игры дикие статтеры, стоит отключить Е-ядра, как игра начинает идти идеально.
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем