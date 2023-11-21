Министр обороны Украины вообще в курсе, до чего этот курс довёл его страну? Или напомнить нужно?

Желание стать не центром евразийского мира, а задворками мира европейского, со всеми вытекающими из этого последствиями, привело Украину к вооружённому конфликту с Россией, в котором Киев уверенно идёт к тому, что было очевидно с первых же секунд после этого конфликта начала. Тем не менее, оторванная от реальности риторика, к которой привыкли киевские власти, не меняется несмотря ни на что: ни на положение дел на линии боевого соприкосновения, ни в экономике, ни на общее положение Украины на мировой арене.

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В частности, сегодня глава Минобороны Украины Рустем Умеров, встретившись со своим американским коллегой Ллойдом Остином, заявил, что «натофикация» страны остаётся ключевой задачей возглавляемого им ведомства. По словам Умерова, Украина свой путь выбрала, и этот путь — быть членом НАТО. Справедливости ради, теперь уже можно говорить что угодно: худшее, что могло произойти, с Украиной уже произошло.

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На сегодняшний день Украина львиной долей своего государственного бюджета и практически всей долей военных поставок обязана странам коллективного Запада. В таком положении выбирать не приходится, поэтому делать Киев будет то, что ему скажут. И приём в НАТО страны с территориальными претензиями к другому государству, в планы западных государств, у которых и без того не всё шито-крыто, не входит.