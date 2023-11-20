Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона считает, что ВСУ смогут продолжать вести боевые действия в течение зимы
Поведение шефа Пентагона свидетельствует о том, что военные решения на Украине принимает не Украина. Впрочем, ничего нового.

реклама

Сейчас на Украине период распутицы. Серьёзные наступательные действия, особенно при условии того, что ВСУ сейчас применяют в основном технику западного производства, которая к таким реалиям на поле боя не приспособлена, если не невозможны, то крайне затруднительны. Бытует мнение, что сейчас Киев занял выжидательную позицию, и вот, данную версию частично подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, который сегодня приехал в украинскую столицу.

реклама

Реальная цель визита главы Пентагона в Киев, естественно, не называется, но для проформы было сказано, что целый глава Минобороны США приехал к своим протеже, чтобы заверить их в продолжении поддержки. В рамках пресс-конференции Остин заявил, что украинская армия имеет возможность и, главное, все необходимые для того средства, чтобы продолжать вести боевые действия в том числе зимой.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

О каких-таких средствах говорит Остин, непонятно. Известно лишь, что «продолжение поддержки» со стороны США было выражено в очередном пакете «помощи» с боеприпасами на $100 миллионов, что, учитывая врождённо многократно более дорогие в производстве американские вооружения, сами понимаете, даже подачкой назвать сложно.

#даже подачкой назвать сложно. #непонятно. известно лишь #о каких-таких средствах говорит остин #сами понимаете #учитывая врождённо многократно более дорогие в производстве американские вооружения #что #что «продолжение поддержки» со стороны сша было выражено в очередном пакете «помощи» с боеприпасами на $100 миллионов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
174
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
16
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
7
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
2

Сейчас обсуждают

Настоящий Мущина
23:09
короче ты не мущина, и в тебе нет запаха мущины, ты обосрался, давай телефон
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
23:08
неа. я номера левакам не раздаю. есть чё сказать пищи в вк , хотя ты очкошник и смелости не наберешся.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Настоящий Мущина
23:06
у меня микрофона нет на пк, давай телефон
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Umid Xaydarov
23:05
позвони мне по вк. чё моросишь ля
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
HyperVG
22:56
Скорее всего зависит от нативки монитора. Сейчас если меньше натива поставить, то будет больно глазам. Это на ЭЛТ хоть 2к поставь, хоть 768р, сильно огромной разницы не будет. Да, она все равно будет ...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
valderm
22:41
это что за бред? вот такие скорости на обычном NVME
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
jsth
22:41
Прикольно, что никакой мовы. Ну в целом, рад за ребят, лица конечно счастливые, нефиг за всяких нюхачей и их сутенеров умирать. Риск высокий, с их слов вертолет границу мониторит, но они проскочили. З...
СМИ: Армения намеревается передать Киеву ещё оставшиеся со времён СССР пусковые установки «Точка-У»
Vorvort
22:40
У Nvidia все видеокарты, кроме 4090, мертворожденные. 4080 и 4070 Ти сняты с производства, что подтверждает мои слова.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Иван Горыныч
22:38
Поспешишь, людей насмешишь сказал Роскосмос и влетел на тусклую стороны Луны обогнав всех и сразу.🤣🤣🤣
США заявляют, что Китай может опередить НАСА в гонке к Луне
Vorvort
22:37
Это твоя карта бесполезная, люди их для игр покупают. Нищеброды могут работать на игровых картах, но это их проблемы. Профи покупают H100 или Radeon Instinct.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем