Поведение шефа Пентагона свидетельствует о том, что военные решения на Украине принимает не Украина. Впрочем, ничего нового.

Сейчас на Украине период распутицы. Серьёзные наступательные действия, особенно при условии того, что ВСУ сейчас применяют в основном технику западного производства, которая к таким реалиям на поле боя не приспособлена, если не невозможны, то крайне затруднительны. Бытует мнение, что сейчас Киев занял выжидательную позицию, и вот, данную версию частично подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, который сегодня приехал в украинскую столицу.

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Реальная цель визита главы Пентагона в Киев, естественно, не называется, но для проформы было сказано, что целый глава Минобороны США приехал к своим протеже, чтобы заверить их в продолжении поддержки. В рамках пресс-конференции Остин заявил, что украинская армия имеет возможность и, главное, все необходимые для того средства, чтобы продолжать вести боевые действия в том числе зимой.

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О каких-таких средствах говорит Остин, непонятно. Известно лишь, что «продолжение поддержки» со стороны США было выражено в очередном пакете «помощи» с боеприпасами на $100 миллионов, что, учитывая врождённо многократно более дорогие в производстве американские вооружения, сами понимаете, даже подачкой назвать сложно.