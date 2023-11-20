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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
Объясните избранному президенту кто-нибудь, что БРИКС вступление в него Аргентины не нужно. Это Аргентине нужно вступление в БРИКС.

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Так уж работает политика, что в неё зачастую пробиваются не самые опытные и трезво мыслящие, а самые говорливые и щедрые на россыпь обещаний. Подобные политики будто бы живут не в 2023 году, а в 1950-м, когда можно было наобещать с три короба, затем надеяться на то, что все всё забудут. Сейчас есть интернет, который помнит всё и хранит в себе всё — в том числе и лозунги, которые неизбежно будут расходиться с реальностью.

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И вот, сегодня стало известно, что на выборах президента в Аргентине победу одержал Хавьер Милей. Из его биографии и политической программы становится понятно, что перед нами глубоко прозападный кандидат, программу которого можно сократить до «За всё хорошее, против всего плохого», и получится примерно то же самое.

Ключевым постулатом избранного президента является несогласие с решением действующей власти укреплять сотрудничество с Россией, Востоком и глобальным Югом, а также несогласие со вступлением страны в БРИКС — объединение, в котором верховодят Россия и Китай.

Следует напомнить, что Аргентина практически всю свою современную историю пребывает в состоянии экономического кризиса с гиперинфляцией. На фоне этих проблем население страны постоянно и избирает популистов, обещающих решение всех проблем по мановению волшебной палочки, и каждый раз закономерно не сдерживающих свои обещания, потому что экономика работает по суровым законам, а не по волшебству. Что же до членства в БРИКС, то Аргентина должна была вступить в данную организацию с 1 января 2024 года, то есть, чуть больше, чем через месяц. Будет ли данное решение отменено, пока не вполне ясно.

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Ясно другое: членство в БРИКС нужно именно Аргентине, а также Бразилии, руководство которой в своё время лоббировало приглашение своего соседа в данную организацию. Самому БРИКС появление такого слабого с экономической точки зрения «коллеги», безусловно, принесёт больше издержек, чем пользы.

#политика #экономика #психиатрия #брикс #аргентина
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