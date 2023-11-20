Интересно, что произойдёт быстрее — смена власти в Киеве, а вместе с ней и окончание конфликта, или то же самое, но в другой последовательности?

К сегодняшнему дню положение дел в зоне украинского конфликта следующее: так называемое контрнаступление ВСУ окончено ничем, ситуация, согласно западным оценкам, «в тупике», но на самом деле под «тупиком» там имеют в виду перехват инициативы и проведение наступательных действий уже российскими войсками, поддержка Киева коллективным Западом тает на глазах, и прогнозы в целом очевидные уже для всех, в том числе для западной прессы, которая ещё полгода назад с большим удовольствием рассказывала сказки про то, как ВСУ сейчас за кратчайший срок выйдут на «границы 1991 года».

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Реальные прогнозы, как мы уже отметили, сильно пессимистические, и от этой реальности на Украине и в спонсирующих её странах объективно начинают уставать. Устают все, кроме президента Украины Владимира Зеленского, по мнению которого, надо продолжать оказывать сопротивление, а также не рассчитывать на скорое завершение этого конфликта.

По мнению президента Украины, люди в массе своей относятся к конфликту как к кино и ожидают быстрых действий с «сюрпризами каждый день». В реальности, добавил Зеленский, так не бывает: реальный конфликт это не кино, а «ежедневный тяжёлый труд», и закончится это противостояние «не так быстро, как нам хотелось бы».

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Свой комментарий Зеленский завершил мнением о том, что Украина не опустит руки, поскольку не имеет на это права. Кто сказал Зеленскому, что страна не имеет на это права, непонятно. Бытует мнение, что он сам воспринимает вооружённый конфликт с на несколько порядков превосходящим противником как кино, легенду, видеоигру, в конце концов.