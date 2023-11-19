Если ещё не.

Сейчас в Соединённых Штатов возникло противоречие: политическое руководство страны беспрестанно заявляет о готовности поддерживать Украину «столько, сколько необходимо», на практике в Граде на холме проблемы с одобрением бюджета на поддержку Киева, а поставки вооружений сократились на 90 % по сравнению с показателями весны текущего года.

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Добавим сюда ещё и тот факт, что американская пресса каждый день пишет о тяжёлом положении ВСУ, а также уже открыто призывает прекратить мечтать о поражении России, перед нами классический пример переформатирования общественного мнения, предшествующий принятию решений, который без этого переформатирования был бы воспринят негативно. И вот, о том, что грядёт, рассказал сегодня заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил дипломат, комментируя максимально оторванный от реальности тезис экс-посла США в России Майкла Макфола о положении дел с российской армией, действительность такова, что украинский «режим» сыплется, и США собираются бросить Украину «под автобус» ровно так же, как это уже происходило раньше с другими американскими «вассалами». Итогом этого, полагает Полянский, станет не только моральное банкротство США, но и увеличившиеся стратегические риски как внутри страны, так и за её пределами.

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К сожалению, американские неоконсерваторы, к коим, безусловно, относится и господин Макфол, предпочитают не вчитываться в статистику, считая, что выдуманная ими самими реальность куда комфортнее объективной действительности. По этой причине сейчас американский истеблишмент допускает одну стратегическую ошибку за другой: как на Украине, так и на Ближнем Востоке, так и в перспективе в Азии.