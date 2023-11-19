Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зампостпреда России при ООН: США собираются бросить Украину «под автобус»
Если ещё не.

реклама

Сейчас в Соединённых Штатов возникло противоречие: политическое руководство страны беспрестанно заявляет о готовности поддерживать Украину «столько, сколько необходимо», на практике в Граде на холме проблемы с одобрением бюджета на поддержку Киева, а поставки вооружений сократились на 90 % по сравнению с показателями весны текущего года.

реклама

Добавим сюда ещё и тот факт, что американская пресса каждый день пишет о тяжёлом положении ВСУ, а также уже открыто призывает прекратить мечтать о поражении России, перед нами классический пример переформатирования общественного мнения, предшествующий принятию решений, который без этого переформатирования был бы воспринят негативно. И вот, о том, что грядёт, рассказал сегодня заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил дипломат, комментируя максимально оторванный от реальности тезис экс-посла США в России Майкла Макфола о положении дел с российской армией, действительность такова, что украинский «режим» сыплется, и США собираются бросить Украину «под автобус» ровно так же, как это уже происходило раньше с другими американскими «вассалами». Итогом этого, полагает Полянский, станет не только моральное банкротство США, но и увеличившиеся стратегические риски как внутри страны, так и за её пределами.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

К сожалению, американские неоконсерваторы, к коим, безусловно, относится и господин Макфол, предпочитают не вчитываться в статистику, считая, что выдуманная ими самими реальность куда комфортнее объективной действительности. По этой причине сейчас американский истеблишмент допускает одну стратегическую ошибку за другой: как на Украине, так и на Ближнем Востоке, так и в перспективе в Азии.

#россия #украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
Военкоры: большинство гаубиц M777 ВСУ были поражены «Ланцетами»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
4
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
15
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
5
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
2
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
+
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
10
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
35

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
22:30
Так прекрати срать кругом и пойди на работу, раз у тебя нищета и грязь.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
&lt;TopUpdate&gt;
22:30
у 1050ти нету поддержки длсс, а значит юзают фср и всё ставят на минимум, так как 4гигов памяти очень мало.
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Константин Сорока
22:29
так хейтить операционку, как будто за неё сотку долларов за лицензию выложил...
Сравнительное тестирование производительности Oracle VM VirtualBox в среде Windows 7/10
Олег Андреев
22:10
Ты наверно с Украины видимо не была в России никогда раз пишешь про грязь и нищету
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Надежда Мигулина
22:03
Перестали бы думать о своем я ..было бы хорошо всем а это как собака лает да не кусает ...
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Дмитрий Дмитрий
22:01
Оверклокерс прокремлевские подсиралы. Как не надоело эту гнилую мульку жевать, мол Европа без Россие загибается. Там хоть чисто и порядок. А в великоскрепной нищета и грязь непролазная.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
salexa
21:48
тут скоро обзор тампаксов,клизм и презиокв скоро походу будет
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
salexa
21:43
40 тысяч каклов на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рома..
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
salexa
21:39
узкоплёночный вылез,иди ишаков еби,мастурбек
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
Борис Купин
21:37
Пи...ть не мешки ворочать..
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем