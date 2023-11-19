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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры: большинство гаубиц M777 ВСУ были поражены «Ланцетами»
Всего зафиксирован 151 случай поражения данных артиллерийских систем.

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В прошлом году США передали Украине свыше двухсот буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм. Учитывая, что текущий конфликт в основном артиллерийский, именно эти поставки (а ведь были ещё и немецкие, французские и другие артиллерийские установки) в значительной степени затянули проведение специальной военной операции. Тем не менее, выбивание «Трёх топоров» продолжается, причём происходит это регулярно.

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Наиболее активно процесс шёл во время наступательных действий ВС РФ и ЧВК «Вагнер» на бахмутском направлении зимой—весной текущего года, а также после начала так называемого контрнаступления ВСУ. Сейчас частота поражения M777 закономерно сократилась как в результате снижения активности боевых действий, так и в связи с общим сокращением популяции гаубиц данного типа.

И вот, как сообщает ресурс LostArmour, на сегодняшний день число только зафиксированных в общем доступе фактов поражения M777 достигло 151 случая. Ещё раз: только зафиксированных. Сколько гаубиц подбито/уничтожено в местах, где фиксация ударов невозможна в принципе, неизвестно.

Также не стоит путать поражение и уничтожение. Непосредственно зафиксированных случаев именно уничтоженных гаубиц M777 меньше половины, а именно — 71. Ещё 45 гаубиц были повреждены, в отношении 24 результат «неизвестен», в десяти случаях были откровенные промахи, ну и одна гаубица была «затрофеена».

Основным инструментом ликвидации данных артиллерийских систем являются барражирующие боеприпасы. В данном случае это преимущественно дроны-камикадзе «Ланцет». Также значительная часть поражений M777 приходится на ответный огонь ствольной и реактивной артиллерии.

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Учитывая, что передано было порядка двухсот двадцати таких гаубиц — и это только то, что известно из открытых источников — нетрудно подсчитать, что от одной трети до половины (в зависимости от того, сколь серьёзны были «повреждения», и были ли после них гаубицы восстановлены) всех M777 у ВСУ ещё остались в строю.

#украина #политика #боевые действия #"ланцет" #m777
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