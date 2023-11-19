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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
Россия Конвенцию по кассетным боеприпасам, если что, не подписывала.

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Тяжёлая и циничная реальность такова, что на Украине сейчас активно испытываются в реальных боевых условиях самые разные виды вооружений и экипировки. Номенклатура длиннющая: от усовершенствованных автоматов АК-12 и бронекостюмов «Ратник» до беспилотников, танков Т-90М и Т-14 «Армата» и истребителей Су-57. Также активно применяется и уже проверенное оружие, и вот, сегодня в Сети с подачи Telegram-канала «Воин DV» появились кадры первого массового применения российскими вооружёнными силами кассетных бомб РБК-500 в зоне специальной военной операции.

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Согласно информации от источника, применены эти боеприпасы были в районе Старомайорского — в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. На кадрах применение этих кассетных авиабомб можно увидеть как многократные вспышки, накрывающие колоссальную площадь.

Следует отметить, что хоть многие страны мира и подписали конвенцию по кассетным боеприпасам, но в их числе отсутствуют все государства, обладающие имеющими значение вооружёнными силами: ни Россия, ни США, ни Китай, ни даже Украина.

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Кассетные боеприпасы применяются для «выкуривания» живой силы из лесопосадок и других открытых локаций. По принципу своего действия воспринимаются как оружие неизбирательного поражения, за что, собственно, и были включены в соответствующую Конвенцию. Впрочем, вряд ли в голых степях и лесопосадках укрываются гражданские лица. Здесь ведь главное не переусердствовать и не начать обстреливать «кассетами» жилые районы мирных городов. А некоторые ведь этим активно занимались и даже продолжают это делать по сей день. Зная повадки этих «некоторых», МИД России летом текущего года раскритиковал США за поставки кассетных артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра в качестве компенсации за критическое истощение запасов стандартных осколочно-фугасных снарядов.

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