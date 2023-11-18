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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкор сообщил, что лётчик ВСУ угнал истребитель Су-27 и перелетел на сторону России
Доказательства? Возможно, будут, но это не точно.

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Во время вооружённых конфликтов, особенно когда они по своей сути больше похожи на гражданские войны, случается всякое: и сдаются противнику целыми ротами с техникой, и поддаются на провокации, и даже перелетают вместе с истребителем/вертолётом из неизвестных побуждений.

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Не так давно российский военно-транспортный вертолёт был угнан лётчиком-предателем на Украину, и вот, похоже, в этой игре с Россией счёт сравнялся: сегодня военкор и по совместительству действующий пилот Ка-52 «Аллигатор» ВКС России под позывным «Воевода» сообщил о том, что в РФ на истребителе Су-27 перелетел пилот ВСУ.

Подробностей операции пока нет; известно лишь, что беглец был передан специальным службам, где сейчас даёт показания. Естественно, на данном этапе отсутствуют как фото, так и видеосвидетельства произошедшего.

«Лёгкие спойлеры: старший офицер, действующий командир звена. Сейчас общается с тем, с кем нужно. Будем ждать, пока те, кто нужно, дадут нам его «на разрыв» ради интервью», — отметил «Воевода», с подачи которого в Сети и появилась эта информация.

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Как отметил военкор, данная операция проведена им лично совместно с одним из блогеров-лидеров общественного мнения. Судя по всему, это было осознанное решение пилота ВСУ, а на месте, отметил «Воевода», он был «встречен как родной».

#россия #украина #политика #боевые действия
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