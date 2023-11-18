Так это, коридор к Нахичеванской автономной республике не пробит ведь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где не преминул возможностью подавить на жалость. Так, по словам Пашиняна, сейчас в Азербайджане происходят подозрительные действия, которые выглядят, как плавная подготовка к «новой военной агрессии» против Армении.

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Как отметил Пашинян, в Азербайджане Армению на официальном уровне якобы называют Западным Азербайджаном, в том числе начинают прививать соответствующее сравнение ещё со школьной скамьи и продолжают на уровне высшего образования. По мнению армянских властей, всё это есть не что иное, как подготовка к «развязыванию новой войны».

Именно данное обстоятельство Пашинян видит как одно из главных препятствий в «продвижении мирной повестки».

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Насколько обоснованы опасения Пашиняна, сказать сложно. Во-первых, ситуация с Нагорным Карабахом не показательна, поскольку никто в мире, в том числе, к слову, и Армения, не признавали данное государственное образование. Во-вторых, Армения пока ещё является членом ОДКБ, а это значит, что вооружённый конфликт Азербайджана с Арменией активирует союзные соглашения Еревана в первую очередь с Москвой (если, конечно, Армения не решит, или если её не заставят выйти из ОДКБ «западные партнёры»).