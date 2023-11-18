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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зампостпреда РФ при ООН: Европа ныне проявляет твёрдость только в вопросе обслуживания интересов своего хозяина
И тут лучше и не скажешь.

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Последние несколько лет в политических обсуждениях часто можно встретить слово «суверенитет». В широком смысле под этим термином подразумевают некую обобщённую «независимость» государства с наличием в нём собственной власти, имеющей легитимность на всей международно признанной территории этого государства. На самом деле, конечно, суверенитет — это гораздо более тонкая материя, и реальным суверенитетом, то есть, возможностью проводить самостоятельную и выгодную в первую очередь самим себе политику, на планете обладает так мало государств, что их можно пересчитать по пальцам одной руки.

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Лишены реального суверенитета, например, европейские страны, которые мало того что делегировали часть прав по принятию решений наднациональной общеевропейской власти, так ещё и до кучи входят в НАТО, в рамках которого их внешняя политика опять-таки определяется совсем не в национальных столицах. Ситуация усугублялась на протяжении последних двадцати лет, когда из европейской политики стали активно убирать сильных личностей, заменяя их подготовленными к осуществлению внешнего управления «элитами».

В исторической перспективе ещё совсем недавно европейские государства могли проявлять решимость и руководствоваться своими интересами, но нынешняя ситуация совершенно другая: монструозный конструкт под названием Евросоюз полностью подвластен заокеанскому владычеству, и сегодня это печальное для Старого Света обстоятельство отметил первый зампред постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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По словам дипломата, Европа давно бросила свои «твёрдость и силу», и сейчас проявляет их только в вопросе обслуживания геополитических интересов своего «хозяина». Это заявление Полянский сделал в качестве ответа на комментарий бывшего посла Франции в Израиле Жерара Аро, отметившего, что происходящее сейчас на Западном берегу (реки Иордан) «абсолютно позорно». Позорен в данной ситуации подход европейских элит к конфликту между Израилем и ХАМАС, где коллективный Запад выступает на стороне Иерусалима невзирая на творимые им бесчинства в секторе Газа.

#где коллективный запад выступает на стороне иерусалима невзирая на творимые им бесчинства в секторе газа. #европа давно бросила свои «твёрдость и силу» #и сейчас проявляет их только в вопросе обслуживания геополитических интересов своего «хозяина». это заявление полянский сделал в качестве ответа на комментарий бывшего посла франции в израиле жерара аро #отметившего #по словам дипломата #что происходящее сейчас на западном берегу (реки иордан) «абсолютно позорно». позорен в данной ситуации подход европейских элит к конфликту между израилем и хамас
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