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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подоляк недоволен низкой скоростью поставок вооружений Украине
А высокой скоростью переобувания своих коллег в воздухе доволен?

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В Киеве уже давно не скрывают, что полностью в военном плане зависят от милости коллективного Запада. Оружие поставляют — конфликт затягивается (правда, без смены его вектора, но затягивается). Поставки прикрыли — всё довольно быстро схлопывается. Ведут себя киевские функционеры таким образом потому, что свято верят в нарисованную самими же собой роль Украины как «Щита Европы», и поэтому все ей (Украине) должны по определению. Должны деньги, оружие, информационную и моральную поддержку, гуманитарную помощь... Проще говоря, должны взять такую самоотверженную страну полностью на свой баланс.

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На Западе с этим не вполне согласны: у США сейчас новый иждивенец в лице Израиля, у Евросоюза с экономикой дела как сажа бела, и Украину он попросту не потянет. Как итог, сейчас к власти в Европе активно рвутся политики-реалисты, которые понимают, в какое положение загнали их страны элиты, слепо следующие за Вашингтоном, финансирование Киева снижается, поставки вооружений замедляются и сокращаются в объёме.

Естественно, в Киеве всему этому не рады. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на то, что западное оружие прибывает в страну не за неделю, как должно, а за несколько месяцев. По словам Подоляка, вооружения идут в страну от 90 до 120 суток, тогда как с логистической точки зрения крайний срок их поставки — 10 суток.

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В общем, украинское общество сейчас активно подготавливают к неприятному развитию событий. И виноватым назначат не того, кто не смог избежать вооружённого конфликта на своей территории, а Запад, который недодал оружия и денег. С такими заведомо ложными и ошибочными выводами, к сожалению, никакого прозрения в Киеве так и не наступит.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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