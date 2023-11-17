Минус 8 единиц техники и неизвестное количество личного состава.

Профессиональное прошлое президента Украины и его команды обязывает нынешнее политическое руководство этого государства соответствующим образом относиться и к боевым действиям. Превратив всё сопротивление российской специальной военной операции в шоу, в Киеве регулярно делают анонсы, чем противоречат элементарной логике ведения боевых действий. Так, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина собрала целый беспилотный «флот», тем самым якобы лишая Россию возможности господствовать в Чёрном море.

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Кто чего лишает, мы сейчас обсуждать не будем, потому что слишком очевидно, однако в российском военном руководстве данное заявление Зеленского восприняли как намёк на скорую попытку проведения некой операции из разряда булавочного укола, и подготовились к ней. Как итог, противник прочтён как раскрытая книга: сегодня в юго-западной части акватории Чёрного моря морская авиация Черноморского флота России обнаружила семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard Sea Force с десантом ВСУ, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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Согласно заявлению Минобороны России, морская авиация уничтожила все цели с помощью штатного вооружения. Видео или фотосвидетельств произошедшего на момент публикации данной заметки ещё не было. Будут ли — вопрос открытый.