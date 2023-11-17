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После того как Армения собственноручно отдала Нагорный Карабах Азербайджану, и данный статус этой территории подтверждён на международном уровне, Ереван во всех своих бедах (методичка-то на весь СНГ одна и та же) обвинил Россию и стал отдаляться от Москвы. А отдаление от Москвы, совершенно верно, означает приближение к коллективному Западу и его международным институтам.
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О том, что Армения готовится ратифицировать Римский статут и стать полноправным членом Международного уголовного суда (МУС), известно уже на протяжении двух месяцев. И вот, сегодня на сайте МУС появился пресс-релиз, из которого следует, что закавказская республика станет членом данной организации с ё февраля 2024 года.
Таким образом, Армения станет 124-м членом МУС и 19-м государством из группы восточноевропейских стран. Каким боком Армения относится к Восточной Европе, мы сейчас рассуждать не будем: данное разделение сугубо политическое; искать в нём логику не стоит.
Означает ли вступление в МУС для Армении что-то как для государства? Скорее, нет, чем да. Решение продиктовано исключительно политическими мотивами и явно спущено Еревану из стран Запада, где имеются запредельно сильные и многочисленные армянские диаспоры, лоббирующие для своей исторической родины решения, которые ей совершенно не подходят.